Novo golpe do INSS está fazendo vítimas pelo Brasil; entenda

Nos últimos meses, um aumento preocupante de golpes financeiros voltados para aposentados tem chamado a atenção das autoridades brasileiras. Visando o público mais vulnerável, estes esquemas fraudulentos têm levado muitos a enfrentar prejuízos inesperados.

Diante dessa situação alarmante, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu emitir um alerta geral, com o objetivo de revelar essas armadilhas.

Novo golpe do INSS está fazendo vítimas pelo Brasil. Acompanhe. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aposentados caem em armadilhas e INSS faz alerta geral

Veja mais sobre algumas orientações essenciais para que você evite cair nessas armadilhas:

1. Reconhecendo as Armadilhas

Ligações e Mensagens Falsas do INSS : Fique atento a ligações ou mensagens que se dizem ser do INSS solicitando fotos de documentos, confirmação de dados, tentativas falsas de invadir sistemas de biometria facial. O INSS jamais pede tais informações dessa forma.

: Fique atento a ligações ou mensagens que se dizem ser do INSS solicitando fotos de documentos, confirmação de dados, tentativas falsas de invadir sistemas de biometria facial. O INSS jamais pede tais informações dessa forma. Ofertas de Crédito Consignado : Cuidado com promessas de taxas de juro muito baixas ou com pessoas afirmando que você tem direitos a pagamentos atrasados, desde que faça um depósito antecipado. Estas são iscas clássicas de golpistas.

: Cuidado com promessas de taxas de juro muito baixas ou com pessoas afirmando que você tem direitos a pagamentos atrasados, desde que faça um depósito antecipado. Estas são iscas clássicas de golpistas. Abordagens suspeitas ao sair do banco: Desconfie de propostas de crédito fácil por desconhecidos após sair de uma agência bancária.

2. Depósitos Inesperados

Verifique Depósitos Não Solicitados : Se, perceber um crédito não solicitado em sua conta, entre em contato com seu banco para identificar a origem. Caso seja um empréstimo consignado não autorizado, notifique a instituição e exija o cancelamento e a devolução do montante.

: Se, perceber um crédito não solicitado em sua conta, entre em contato com seu banco para identificar a origem. Caso seja um empréstimo consignado não autorizado, notifique a instituição e exija o cancelamento e a devolução do montante. Registre Ocorrências de Fraude: Em casos de fraudes identificadas, é vital registrar um boletim de ocorrência ou fazer uma reclamação no portal.

3. Como Evitar Intermediários Desnecessários

Utilize os Canais Oficiais do INSS : Todo procedimento relacionado ao INSS pode ser conduzido pelo site oficial ou pelo aplicativo Meu INSS na plataforma Gov.br. Qualquer outro “atalho” que encontrar pode ser suspeito.

: Todo procedimento relacionado ao INSS pode ser conduzido pelo site oficial ou pelo aplicativo Meu INSS na plataforma Gov.br. Qualquer outro “atalho” que encontrar pode ser suspeito. Proteja seus Dados Pessoais : Jamais forneça seus dados completos, como nome, CPF, e cópias de documentos a desconhecidos. Seu dados são preciosos; cuidado com quem os compartilha.

: Jamais forneça seus dados completos, como nome, CPF, e cópias de documentos a desconhecidos. Seu dados são preciosos; cuidado com quem os compartilha. Desconfie de Intermediários: Lembre-se de que o INSS não faz uso de terceiros para conceder benefícios nem exige depósitos antecipados.

4. O que Fazer se Suspeitar de Fraude?

Monitore seus Benefícios : Acesse regularmente o site do INSS e verifique os descontos no seu benefício. Qualquer irregularidade deve ser comunicada imediatamente.

: Acesse regularmente o site do INSS e verifique os descontos no seu benefício. Qualquer irregularidade deve ser comunicada imediatamente. Comunicação com Bancos: Se perceber descontos não autorizados, entre em contato com sua instituição financeira. Mantenha um registro de todas as interações para futuras referências.

A segurança deve ser prioridade. Desconfie de ofertas muito atraentes e utilize sempre os canais oficiais para comunicação com instituições financeiras e órgãos governamentais.

Como saber se caí no golpe do INSS?

O golpe do INSS é praticado contra beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que podem ser aposentados ou pensionistas. E é preciso muito cuidado e atenção, porque esse tipo de crime tem aumentado especialmente agora.

Esse crescimento de golpes contra aposentados INSS está relacionado a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Calma que a gente explica: em dezembro de 2022, o STF aprovou a revisão da vida toda pelo INSS.

Golpe do INSS pelo WhatsApp ou telefone: como funcionam?

As fraudes do INSS estão entre os principais golpes financeiros do país, e não é de hoje.

Independente do meio de contato, os golpes do INSS giram em torno de convencer o pensionista ou aposentado a passar seus dados pessoais, como dados de cartão e senha bancária.

Eles usam como isca a oferta de algum serviço ou produto e se passam por servidores do INSS. Pode ser a exigência da realização da prova de vida, oferta de empréstimo consignado ou a revisão da vida toda.

Antes de detalharmos cada um dos golpes, uma informação é muito importante de entender: o INSS não liga para as pessoas, nem entra em contato por canais como e-mail, WhatsApp, redes sociais ou SMS.

Saiba mais: Pode comemorar com o INSS! Grande notícia acaba de sair