Chegou a hora de trocar de colchão e de travesseiro! Veja os sinais

Travesseiro velho pode fazer mal – Na busca de uma noite de sono perfeita, muitos ignoram um elemento crucial: a data de validade de colchões e travesseiros. A relação entre o estado destes itens e problemas de saúde, que vão desde alergias até complicações ortopédicas, pode ser mais estreita do que se imagina.

A escolha de um novo travesseiro é fundamental para evitar problemas de coluna e alergias. Foto: divulgação

É hora de trocar o travesseiro?

Não é novidade que ácaros têm preferência por habitats como colchões e travesseiros antigos. Estes microorganismos, em ambientes úmidos e escuros, encontram condições ideais para proliferação. Além dos riscos relacionados aos alérgicos, a degradação do material de enchimento desses objetos pode comprometer o alinhamento da coluna e das articulações, agravando ou gerando problemas ortopédicos.

O engenheiro químico Lucas Gaiola, vinculado à BF Colchões, destaca que colchões têm uma vida útil que varia entre 5 a 10 anos. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda uma renovação após cerca de 5 anos, considerando o tratamento antiácaro presente no material, cuja eficácia diminui com o tempo. Dessa forma, o combate aos ácaros torna-se ineficaz mesmo que a estrutura do colchão ainda pareça intacta.

Bruno Martinelli, da Daune Travesseiros, chama atenção para a durabilidade dos travesseiros, que deve ser de no máximo 2 anos. Com o passar do tempo, a estrutura interna do travesseiro se deteriora, comprometendo sua eficiência. Martinelli explica que enchimentos de penas ou fibras quebram, enquanto travesseiros de espuma esfarelam, reduzindo a sustentação e afetando a postura cervical durante o sono.

A coordenadora do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Maria Letícia Chavarria, reforça os perigos dos colchões e travesseiros comprometidos. Acidentes domésticos como derramamento de líquidos podem encurtar a vida útil desses objetos. Além disso, a exposição a líquidos pode ocasionar o surgimento de mofo, potencializando riscos à saúde respiratória.

A especialista sugere uma medida preventiva: a utilização de capas impermeáveis, que podem manter a integridade dos produtos e restringir o contato direto de ácaros com os usuários. A troca regular de colchões e travesseiros não é apenas uma questão de conforto, mas sim uma necessidade de saúde. A própria médica cita casos de pacientes que, após renovar seus colchões, perceberam melhorias significativas em suas alergias.

Ortopedia

No âmbito ortopédico, o médico Ricardo Ferreira esclarece que colchões e travesseiros desgastados podem desalinhar a coluna e causar doenças como bursite, hérnias de disco e espondilose. Além disso, travesseiros mal conservados podem levar a quadros como artrose cervical e bico de papagaio. Ferreira ressalta a importância de estar atento a deformidades nos objetos e recomenda a rotatividade do colchão a cada dois ou três meses para evitar o surgimento de pontos de pressão.

Ao decidir pela renovação, o descarte correto dos materiais antigos é fundamental. Segundo a Lei de Crimes Ambientais n° 9.605, abandonar colchões nas ruas configura-se como crime. Em cidades como São Paulo, a coleta especializada, conhecida como “Cata-bagulho”, é realizada mensalmente, enquanto no Rio de Janeiro, a Comlurb é responsável por este serviço. Adicionalmente, alguns fabricantes podem oferecer a retirada do colchão antigo na entrega do novo, desde que sejam da mesma marca. No que se refere aos travesseiros, sua destinação à coleta seletiva é o ideal, principalmente se forem compostos 100% por materiais naturais.

Para os que buscam substituir seus modelos antigos, diversas lojas online oferecem uma ampla gama de produtos, com valores que variavam, até o último mês de agosto, entre R$ 75 e R$ 900.

Desta forma, renovar colchões e travesseiros não é apenas uma questão de conforto, mas sim uma necessidade para garantir uma boa saúde e noites de sono revigorantes.

