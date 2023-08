Consignado do Bolsa Família: beneficiário já pode solicitar?

A busca por novas alternativas financeiras é uma realidade presente na vida de muitas famílias brasileiras, e o Programa Bolsa Família tem sido uma importante fonte de apoio para milhões de beneficiários. No entanto, no final do ano de 2022, algumas mudanças impactaram a modalidade de empréstimo consignado, que anteriormente permitia descontos diretos do benefício.

De acordo com as regras do programa, o empréstimo ainda não pode ser solicitado, para as regras, caso o empréstimo volte, ele funciona mediante a algumas condições, como:

Limite máximo de 5% que pode ser descontado do benefício, a cada mês, com o empréstimo;

As prestações não poderão ser maiores que seis parcelas;

Taxa de juros de até 2,5%.

Segundo a Caixa Econômica Federal, outra possibilidade para realizar o empréstimo é utilizando o Programa Progredir, uma linha de microcrédito disponível na Caixa, que tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social dos brasileiros. Para realizar esse tipo de empréstimo, é necessário seguir os seguintes passos:

Vá até uma agência Caixa;

Apresente um fiador;

Marque uma visita de um agente da Caixa;

Espere 8 dias para saber se o empréstimo foi aprovado;

Em caso positivo, aguarde o dinheiro cair em sua conta Caixa.

Consignado do Bolsa família, veja quem pode solicitar. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

E o Bolsa Família para agosto?

Para agosto de 2023, o Bolsa Família está com os repasses marcados para começarem no dia 18. Além dos pagamentos comuns, R$600 reais, serão realizados outros auxílios, que inclui R$150 reais para crianças de até seis anos; R$50 reais para gestantes e lactantes; R$50 reais para adolescentes – entre 12 e 18 anos; e o vale-gás.

Veja o calendário deste mês:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome. O Governo Federal relançou o programa com mais proteção às famílias, com um modelo de benefício que considera o tamanho e as características familiares, aquelas com três ou mais pessoas passarão a receber mais do que uma pessoa que vive sozinha.

Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o Programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. O Bolsa Família vai resgatar a dignidade e a cidadania das famílias também pela atuação em ações complementares por meio de articulação com outras políticas para a superação da pobreza e transformação social, tais como assistência social, esporte, ciência e trabalho.

