Sobrando VAGAS! 10 profissões que faltam pessoas para trabalhar

No cenário dinâmico do mercado de trabalho no Brasil, algumas profissões se destacam pela alta demanda de vagas disponíveis, proporcionando oportunidades valiosas para os profissionais em busca de emprego. Veja mais sobre quais são as 10 profissões que estão com vagas sobrando.

Conheça as 10 profissões que estão com vagas abertas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quais são as 10 profissões que buscam profissionais qualificados?

1) Técnico em Agronegócio Digital

Responsável por implementar projetos digitais em fazendas, o profissional está em falta no mercado, visto que o agronegócio está cada vez mais alinhado à tecnologia.

2) Desenvolvedor de Softwares

Desenvolvedores de softwares estão em alta com o advento da IA; qualquer empresa e negócio tende a contratar esse profissional para se destacar.

3) Eletricista

Todo mundo precisa de um eletricista. Seja para reformar ou dar um toque inicial em sua residência ou negócio, o profissional sempre está em alta no mercado.

4) Médico

Não à toa, o atual presidente voltou com o “Mais Médicos” para o país, visto que os profissionais qualificados estão em falta.

5) Vendedor

Empresas de vários segmentos tem contratado vendedores para realizarem suas tarefas ou repassarem seus produtos, o que tem feito com que a profissão fique em alta atualmente.

6) Técnico em Enfermagem

Responsável pelos cuidados médicos dos pacientes em clínicas, hospitais e centros cirúrgicos, o técnico em enfermagem tem se destacado pela mesma razão que muitos médicos: falta de profissionais qualificados.

7) Engenheiro Agrônomo Digital

Responsável por criar soluções modernas para o setor agrícola, o profissional está em falta no mercado atual, sobrando vagas para quem tem conhecimento com o agronegócio e tecnologia.

8) Cientista de Dados

Responsável por analisar, interpretar e corrigir dados da internet, esse profissional tem se dado bem com a IA e tem alavancado as vendas de diversas empresas.

9) Analista de TI

O analista de TI está em alta no mercado e pode ser responsável por gerir complexas redes de computadores de empresas dos mais variados segmentos.

A vaga que mais sobra no Brasil: Motorista

Dentre as vagas que mais sobram no Brasil, os motoristas estão em primeiro lugar. Com o crescimento dos aplicativos de viagens e entregas, o serviço prestado por eles são sempre recorrente

Qual o índice de empregabilidade no país?

A taxa média de desemprego no Brasil ficou estável em 8,5% no trimestre encerrado em abril. A variação de 0,1 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior, de novembro de 2022 a janeiro de 2023 (8,4%), mostra essa estabilidade no índice. É a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando ficou em 8,1%. Já em comparação com o mesmo período de 2022, a taxa de desocupação caiu 2 p.p.

