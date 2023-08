Aprenda como “TRANCAR” seu WhatsApp contra criminosos e fofoqueiros

É muito difícil conseguir achar alguém que, atualmente, não utilize o aplicativo WhatsApp no dia a dia, seja para demandas pessoais, ou mesmo para demandas relacionadas ao trabalho. E, se há algo que todo esse imenso número de usuários gostaria de ter, certamente é maior privacidade e segurança, de modo que as trocas de mensagens são sejam “invadidas” por pessoas curiosas e fofoqueiras, ou mesmo por criminosos e demais pessoas mal intencionadas.

E a boa notícia é que quem busca usar mais camadas de segurança neste app já pode contar com um recurso de proteção muito interessante, baseado na biometria ou mesmo nas senhas tradicionais.

Tal ferramenta, por sinal, não só impõe um bloqueio extra, como também deixa os chats ocultos e os coloca dentro de uma pasta denominada de “Conversas Bloqueadas”, pela empresa Meta, dona do aplicativo e de seus “irmãos”, o Facebook e o Instagram.

Mas, fica a dúvida: como esse recurso tão surpreendente do WhatsApp pode ser usado?

A resposta está na leitura a seguir.

A opção de “trancar” o WhatsApp é extremamente interessante | Imagem: jcomp / freepik.com

Como que a biometria e a senha devem ser adicionadas para que uma conversa no WhatsApp fique protegida

Antes de mais nada, é muito importante deixar claro que o recurso que permite a utilização de biometria ou senha para proteger uma conversa dentro do WhatsApp pode ser usado tanto nos aparelhos com sistema operacional iOS (os iPhones, no caso), quanto nos aparelhos de sistema operacional Android, como os da marca Samsung.

Porém, não existe a possibilidade de manter senhas personalizadas para cada um dos chantes, cabendo ao usuário do app prestar atenção a este detalhe.

Já os passos que devem ser usados para que o bloqueio de torne ativo são muito mais simples do que parecem, conforme é possível notar abaixo:

1. Na tela inicial do WhatsApp, o usuário deverá clicar sobre a conversa que deseja proteger, seja ela individual ou em grupo;

2. O próximo passo será clicar no nome do grupo ou do contato, na parte superior da tela;

3. Feito isso, será hora de tocar na opção “Conversas ocultas”;

4. O usuário deverá, também, clicar em “Bloquear este chat com impressão digital ou senha”;

5. Então, será hora de cadastrar a impressão digital ou colocar a senha, para que a camada de proteção seja confirmada.

São apenas estes passos que deverão ser seguidos. Sendo que, na hora de acessar o chat que ficou sob proteção, o usuário deverá ir até a pasta denominada “Conversas bloqueadas”.

É importante não esquecer a senha que foi cadastrada na camada de proteção

Por fim, é de extrema importância frisar que, sempre que for entrar em uma conversa (em grupo ou individual) que colocou sob proteção, o usuário deverá usar sua biometria a ou senha cadastrada, para conseguir fazer o desbloqueio. Ou seja: deve ser uma senha fácil de lembrar.

Outro ponto importante a ser citado é que essa opção de segurança do WhatsApp esconde não só a conversa em si, mas também todas as notificações relacionadas a ela: elas não ficam aparecendo na tela do aparelho, justamente para que pessoas curiosas não consigam vê-las.

Outros recursos que o WhatsApp oferece e podem ser interessantes nesse sentido incluem a opção de silenciar notificações e mensagens e, no WhatsApp Web, borrar as mensagens.

