WhatsApp liberou 3 recursos marcantes que revolucionaram o app nos últimos 30 dias

O mês de julho foi repleto de surpresas preparadas pela Meta, ao revelar aos usuários do WhatsApp as novas e revolucionárias funções. As novas ferramentas do aplicativo de mensagem proporcionam um novo meio de se comunicar, compartilhar informações e acompanhar os conteúdos que você mais gosta. Saiba mais abaixo quais as principais novidades trazidas pelo app.

Dentre as muitas atualizações que o WhatsApp fez no ano de 2023, três delas lançadas em julho foram grande sucesso entre os usuários. Foto: Divulgação

WhatsApp e suas (muitas) atualizações

Confira logo abaixo as três últimas (e melhores) novidades que o WhatsApp trouxe para o usuário do aplicativo de mensagens.

1. Mensagens de vídeo

Lançado primeiramente na versão beta apenas para testadores, o Instant Video Messaging é um novo recurso que permite aos usuários enviar vídeos curtos como uma mensagem, através de um simples toque no ícone da câmera no mesmo lugar onde o ícone do microfone de voz aparece. A função foi largamente testada, mas foi oficialmente lançada no dia 27 de julho, com a promessa de que estará disponível para todos.

Recentemente, o WhatsApp anunciou que as novas mensagens de vídeo já começaram a ser implementadas a um número maior de usuários e deve ser liberada a todos nas próximas semanas. Portanto, mantenha seu aplicativo do WhatsApp atualizado.

Enviar uma mensagem de vídeo é tão fácil quanto enviar uma mensagem por voz, bastando tocar no ícone do microfone para mudar para o modo de vídeo e pressionar e segurar para gravar o vídeo. Parecido com os memorandos de voz, você também pode deslizar para cima para bloquear a gravação e registrar o vídeo com as mãos livres.

Para utilizar, siga os passos

Abra o app WhatsApp Abra para uma conversa ou chat Toque no ícone do microfone para mudar para vídeo Pressione e segure o ícone de vídeo começar a gravar Se quiser gravar com as mãos livres, deslize para cima.

2. Canais de WhatsApp: privacidade em 1º lugar

Os Canais WhatsApp são uma nova maneira de enviar informações, que promete se tornar um meio prático, confiável e privado de receber atualizações importantes de pessoas e empresas, diretamente no app. O WhatsApp já havia anunciado esse recurso no mês passado, quando estavam sendo testados em Cingapura e Colômbia, mas agora finalmente chegou a nove países, incluindo Peru e Chile.

Para quem já recebeu a atualização dos Canais, conseguirá notar que o WhatsApp reformulou a aba de Status, agora chamada Notícias. As atualizações de status agora são exibidas em um layout horizontal e não vertical, que faz lembrar um pouco o Instagram. Por outro lado, os canais onde você se inscreveu, aparecem verticalmente, e na parte inferior são mostrados os canais que você ainda não está seguindo, mas pode explorar e buscar os despertarem seu interesse.

3. Converse com um números que não estão na agenda

Provavelmente, um recurso comemorado por muitos usuários foi a possibilidade de iniciar um bate-papo com um número desconhecido sem precisar salvá-lo nos contatos.

Anteriormente, era necessário que o usuário salvasse o contato e depois procurá-lo na lista para iniciar a conversa. Graças a essa nova função, não será necessário registrar o número, bastando pressionar o botão para iniciar uma nova conversa e digitar o número do destinatário que irá conversar.

