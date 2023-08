Estudo mostra quais são os alimentos mais saudáveis do mundo

O objetivo de viver uma vida mais equilibrada em todos os sentidos tem levado muita gente a querer saber quais são os alimentos mais saudáveis do mundo, de modo que possa haver uma melhora na alimentação e ganho de bem-estar para o corpo de modo geral.

E ocorre que, no que diz respeito à nutrição, de fato existem aqueles alimentos que possuem uma riqueza nutricional imensa, bem como diversas vantagens para a saúde. E cada um deles pode ser conhecido na leitura a seguir.

Conhecendo os alimentos mais saudáveis do mundo

A boa notícia é que, além de serem repletos de nutrientes, os alimentos em questão também podem ser encontrados com facilidade, por qualquer pessoa.

São eles:

A couve

Podendo ser chamada de rainha dos nutrientes, esta verdura possui quantidades imensas das vitaminas C, A e K, isso sem citar a presença de potássio, magnésio e cálcio (entre outros minerais) em suas folhas.

Seus antioxidantes ajudam a proteger as células no que diz respeito aos radicais livres, previnem o envelhecimento antes do tempo e mantêm o sistema imunológico forte.

Este alimento poderoso também é anti-inflamatório, auxiliando para que algumas doenças, como o diabetes, se mantenham longe.

A chicória

Na lista dos alimentos mais saudáveis do mundo, a verdura chamada chicória ganha seu espaço por ser composta por folhas detox que, por sua vez, possuem fibras solúveis que ajudam a eliminar toxinas e melhoram a digestão.

Esta verdura também tem inulina e outros bioativos que garantem que as bactérias benéficas sejam mantidas no corpo. De modo geral, seu consumo, quando feito de forma regular, equilibra o açúcar no sangue, trabalha a favor do sistema imunológico e reduz o colesterol.

As folhas da beterraba

Geralmente jogadas no lixo, estas folhas são extremamente nutritivas, tendo antioxidantes, vitaminas e outros elementos em sua composição.

O ferro que está presente nestas folhas, por exemplo, é essencial para que o oxigênio seja levado para todo o corpo, enquanto a vitamina K atua diretamente na saúde dos ossos.

E o consumo das folhas de beterraba é mais simples do que parece: elas podem ser usadas em refogados e saladas, sem que percam seus nutrientes.

O agrião

Agrião começa com “A”, e é justamente essa a letra da vitamina que existe em quantidade surpreendente nesta verdura, e que é indispensável para a saúde do sistema imunológico, da pele e dos olhos.

Tal vitamina também é um antioxidante, o que significa que mantém as células sempre protegidas dos radicais livres, fortalece o corpo contra diversos tipos de infecções e reduz muito o risco do aparecimento de doenças crônicas.

Isso sem citar o fato de que, além da vitamina A, o agrião ainda possui muito cálcio, muito ferro e muita vitamina C, o que beneficia a circulação sanguínea e a saúde dos ossos.

Se alimentar corretamente é o passo mais importante

Conhecer os alimentos mais saudáveis do mundo e começar a se alimentar colocando-os na dieta é realmente importante. Afinal, quanto mais natural for a alimentação, melhor.

Porém, deve-se ter em mente que, para construir um corpo realmente saudável, também é importante praticar exercícios físicos.

