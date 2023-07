Macarrão retirado das prateleiras por contaminação: esclarecimento

De olho em proteger o consumidor com o que vai ou não a sua mesa, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa), determinou que uma conhecida marca de macarrão fosse retirada das prateleiras por conter uma substância altamente tóxica para o consumo humano. O caso é semelhante ao da cervejaria Backer, que, em 2019, produziu a bebida com uma substância igualmente tóxica, vitimando 10 pessoas. Saiba mais sobre o novo caso de contaminação logo abaixo.

De olho no que vai à sua mesa

A Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa), determinou que uma conhecida marca de macarrão fosse arrancada das prateleiras por conter uma substância altamente tóxica para o consumo humano.

Segundo informações do portal G1, no final de setembro do ano passado, o produto da marca Keishi, da BBBR Indústria e Comércio de Macarrão com data de fabricação entre 25 de julho e 24 de agosto de 2022, teve que ser recolhido das prateleiras por ter sido encontrado em sua produção o aditivo alimentar propilenoglicol, da marca Tecno Clean Industrial Ltda, considerado uma substância tóxica à saúde.

Após uma inspeção da Anvisa, foi identificado que a empresa adquiriu e usou o propilenoglicol como ingrediente na linha de produção de suas massas. No começo de setembro do ano passado, a Anvisajá havia determinado o recolhimento e proibição da comercialização, distribuição, manipulação e uso de dois lotes do propilenoglicol (AD5035C22 e AD4055C21) contaminados por etilenoglicol, outra substância com alto nível de toxicidade.

O QUE DIZ A EMPRESA?

Em um comunicado oficial, a empresa se defendeu e tentou passar tranquilidade aos seus consumidores na época. Veja abaixo:

“A Keishi sempre primou pelo controle rigoroso da qualidade de seus produtos”, iniciou. Neste episódio, a Anvisa proibiu a comercialização dos produtos fabricados no período de 25/07/2022 a 24/08/2022, com uso da suposta substância contaminada.

“Este lote corresponde a pouco mais de 1% do total dos produtos fabricados e vendidos pela Keishi no período”, esclareceu a empresa, informando que a ação da Anvisa é preventiva e pontual e não houve nenhuma ordem para paralisar as atividades ou interditar a fábrica da empresa.

“Esclarece, outrossim, que a Keishi está colaborando com a Anvisa e Vigilância Sanitária no rastreamento e recolhimento dos produtos e elucidação dos fatos, visando evitar problemas futuros e preservar a saúdo dos nossos consumidores”, pontuou a famosa marca de macarrão.

“A Keishi continua operando normalmente, oferecendo a seus clientes/consumidores produtos de qualidade com segurança que tem sido a marca registrada dos seus produtos”, concluiu a nota.

Caso Backer

Em janeiro de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciava a interdição de cervejas da famosa marca mineira Backer, cuja data de validade fosse igual ou posterior a agosto de 2020. A decisão se deu após análises apontarem contaminação em algumas cervejas. No portal da Anvisa, a instituição expôs mais detalhes que foram divulgados pelo G1.

“A decisão da Agência veio após uma nova divulgação de análises feitas pelo Ministério da Agricultura, que comprovou a contaminação pelas substâncias monoetilenoglicol e dietilenoglicol em 21 lotes de oito marcas diferentes de cerveja da empresa”, informou a Anvisa no dia 17 de janeiro de 2020.

Segundo a reportagem do portal, substâncias proibidas foram encontradas na cerveja Belorizontina, que era vendida como Capixaba no Espírito Santo. Dez mortes por intoxicação após o consumo da cerveja foram confirmadas, e outras milhares de pessoas ficaram internadas na ocasião.

Ainda naquela época, o Ministério da Agricultura havia determinado o recolhimento de todas as cervejas da Backer das prateleiras. A notícia assustou muitos consumidores que compravam com regularidade a bebida e ainda tinham o produto denunciado em suas geladeiras.

Em maio de 2022, após anunciar sua volta à produção de cervejas, a empresa foi multada em R$ 12 milhões pelo Ministério da Justiça por não realizar recall de produtos contaminados e violar os direitos do consumidor.

