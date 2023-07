Lista da Receita Federal para pagamentos nesta segunda-feira (31); quem recebe? Qual o valor?

Pagamentos da Receita Federal – A Receita Federal do Brasil (RFB) dá prosseguimento ao calendário de restituição do Imposto de Renda, efetuando nesta data o pagamento do terceiro lote. Nesse movimento, quase seis milhões de contribuintes serão beneficiados, com os valores de restituição acrescidos de uma correção de 2,07%.

A Receita Federal informou que os pagamentos do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda serão efetuados hoje. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quando serão realizados os pagamentos da Receita Federal?

Este pagamento é uma etapa crucial no processo anual de declaração e arrecadação de impostos, sendo motivo de expectativa para muitos brasileiros. Assim como nos lotes anteriores, o dinheiro será creditado diretamente nas contas bancárias informadas pelos contribuintes no momento de suas declarações.

Veja também: Lula faz promessa para livrar brasileiros do Imposto de Renda

O cálculo da restituição leva em conta a taxa Selic, que se encontra em 13,75% ao ano. Com base nessa taxa, a Receita Federal estabeleceu a correção de 2,07% para os pagamentos deste lote. Na prática, isso significa que um contribuinte cuja restituição foi calculada em R$ 1.000 na entrega da declaração, receberá R$ 1.020,70.

Neste terceiro lote de restituição, um total de 5.632.036 contribuintes serão contemplados. Entre esses, encontram-se indivíduos prioritários e não prioritários, totalizando um montante de R$ 7,5 bilhões. Os critérios para estabelecer a prioridade incluem idade, condição de saúde, profissão, entre outros fatores.

Desde o dia 24, os contribuintes podem conferir a disponibilidade da restituição por meio da página oficial da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal). Para isso, devem acessar a seção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicar em “Consultar a Restituição”. Além disso, a página oferece a opção de fazer uma consulta completa da situação da declaração, permitindo verificar possíveis pendências e conferir o extrato de processamento, acessível através do portal e-CAC.

A restituição será creditada na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja realizado, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço https://www.bb.com.br/irpf, ou contatando a Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

De acordo com a Receita Federal, o número total de declarações recebidas neste ano foi de 41,15 milhões. Dentre esses, 60% dos contribuintes têm direito à restituição.

Terceiro lote

Os contribuintes incluídos neste terceiro lote variam desde idosos acima de 80 anos e contribuintes entre 60 e 79 anos, passando por indivíduos com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, até professores que têm o magistério como principal fonte de renda. Além disso, aqueles que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber via Pix também estão incluídos neste lote, assim como os contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março.

A Receita Federal já efetuou os pagamentos dos dois primeiros lotes de restituição, respectivamente nos dias 31 de maio e 30 de junho. Seguindo o cronograma, após o terceiro lote de 31 de julho, estão previstos mais dois lotes, com pagamentos em 31 de agosto e 29 de setembro.

Os critérios de prioridade para a fila de restituições incluem: idosos acima de 80 anos; idosos com idade igual ou superior a 60 anos; contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave; professores que têm o magistério como principal fonte de renda; aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix; e demais contribuintes. Essas regras garantem que aqueles que mais necessitam recebam suas restituições de forma mais ágil.

Veja também: COMEÇOU! Novo lote do Imposto de Renda está na sua conta; confira quanto