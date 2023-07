Ciência aponta 3 exercícios para diminuir as dores no corpo

É comum que com o passar dos anos, as dores cheguem em todas as pessoas, entretanto, de acordo com estudos, a prática de apenas três exercícios podem promover uma maior resistência à dor para todas as pessoas. E há casos, que a prática desses exercícios, evitam até mesmo que os indivíduos passem por procedimentos cirúrgicos invasivos, entenda quais são os três exercícios e como fazê-los.

Basta 10 minutos diários de alongamentos

O primeiro exercício indicado são os alongamentos, basta 10 minutos deles por dia para que a pessoa identifique uma grande melhora a longo prazo, a prática contínua desses exercícios, podem promover vários benefícios, como aumento da flexibilidade muscular e prevenção de lesões.

Então, ao se alongar, o corpo leva ao extremo algumas articulações do corpo, então meio que elas ficam “acostumadas” na posição e posteriormente, isso ajuda na prevenção de possíveis lesões.

Outro ponto importante é a circulação sanguínea e a saúde cardiovascular, que é promovida ao se alongar com uma certa constância. Como há um maior aumento da circulação sanguínea, o oxigênio e outros nutrientes chegam na célula melhorando sua recuperação.

Atividades aeróbicas

Já as atividades aeróbicas são uma ótima maneira de melhorar a saúde, bastam 20 minutos diários para que o paciente já consiga sentir uma melhora significativa. São vários os benefícios de praticá-la.

O primeiro é em relação a saúde do coração e dos pulmões, com a prática contínua dessas atividades, tanto o coração quanto os pulmões são fortalecidos e a pessoa aumenta sua capacidade respiratória.

E caso ela esteja acima do peso, também é uma ótima maneira de queimar as calorias em questão, além de auxiliar no controle de peso, o que acaba contribuindo para a perda da gordura de todo o corpo e isso diminui o risco de doenças crônicas.

Musculação, Yoga ou Pilates

Por fim, há a prática de musculação ou outros treinos que mais agradam o paciente. Todos eles vão ajudar a melhorar a resistência dele e a sua força também, mas claro, é importante lembrar que sempre o aumento das cargas deve ocorrer de maneira progressiva.

As práticas citadas anteriormente, são interessantes por conta que não machucam tanto e podem ajudar na parte psicológica da pessoa. Por exemplo, ao frequentar a academia com outra pessoa, isso faz com que a pessoa fique motivada a não faltar.

E lembre-se, nunca exagere, respeite os limites do seu corpo, mas também, saiba o momento certo de sair da zona de conforto, para que haja uma evolução constante. Não importa o tempo nem o tamanho dessa evolução, ao sair de um local para outro, isso já é um grande passo.

E seguindo todas essas dicas, toda a saúde do corpo, como um todo, tende a melhorar exponencialmente e os riscos de doenças crônicas diminuem bastante.