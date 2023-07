Aprenda a esconder a papada com estes 4 cortes de cabelo

Um corte de cabelo verdadeiramente bem feito é capaz de realizar maravilhas em qualquer rosto. Afinal, ele pode tanto realçar os traços dos quais a pessoa mais gosta, quanto disfarçar outros traços menos apreciados, sendo importantes até mesmo na hora de esconder a papada.

E, dentro desse contexto tão interessante, existem exatamente 4 cortes de cabelo que ajudam nesse tipo de disfarce e realçam os traços faciais. Inclusive, é muito importante ter em mente que, conforto o tempo inevitavelmente passa, o corpo passa por uma considerável diminuição da produção do colágeno que, por sua vez, nada mais é do que a proteína que dá tensão e elasticidade à pele.

E isso acaba por favorecer o aparecimento da flacidez, das rugas e das linhas de expressão, sendo todas essas características conhecidas por modificar bastante a aparência do rosto.

Quem precisa esconder a papada pode fazer isso a partir do cabelo | Imagem: nakaridore / freepik.com

A papada nada mais é do que a gordura acumulada

Apesar de já existirem tratamentos, cirurgias e produtos cosméticos cujo objetivo é promover o combate a todos os sinais de passagem do tempo na pele e dar para qualquer pessoa uma aparência bem mais jovem, existem, também, truques muito simples, igualmente capazes de fazer uma pessoa se sentir melhor em relação a ela mesma.

E a papada, propriamente dita, é um grande exemplo disso, se caracterizando como nada menos que uma camada de gordura que normalmente se localiza abaixo do queixo.

E a boa notícia é que, embora muitas pessoas não tenham se atentado a esse detalhe, de fato é possível esconder a papada apostando nos cortes de cabelo certos.

Vale citar, por sinal, que mesmo quem está em ótima forma física também pode apresentar esse acúmulo de gordura. Afinal, a genética, bem como o excesso de pele especificamente nesta área sob o queixo, faz com que isso seja possível. Isso sem citar a flacidez do pescoço, que também surge com o tempo e causa o “efeito papada”.

Assim sendo, é importante escolher um estilo de vida que atue na prevenção deste tipo de cenário: embora o peso em si não seja fator determinante nesse caso, existem alguns hábitos, como o cigarro, que danificam a elastina e o colágeno do pescoço.

Os cortes de cabelo indicados para quem quer esconder a papada

Todos os 4 cortes de cabelo listados abaixo têm não só o poder de esconder a papada, como também oferecem ótimos resultados no que diz respeito a afinar o rosto.

São eles:

1. O corte bob desfiado

Esta é uma boa escolha para quem quer deixar a papada menos aparente, por conta das pontas que, não tendo tanto volume, conferem alívio à região do queixo.

2. O corte com camadas onduladas

Quando as ondas deste corte de cabelo são penteadas para dentro, o disfarce em relação à papada é imediato. Logo, deve-se evitar que as camadas acabem criando uma moldura na mandíbula, para que o efeito oposto não seja criado.

3. O chamado “comprido GG”

Manter o cabelo comprido é uma boa escolha para que o queixo duplo (como a papada também é chamada) seja disfarçado, uma vez que deixa os traços redondos mais suaves e dá mais estilo ao rosto.

O ideal é que, além de comprido, o cabelo também seja liso, ou mesmo tenha ondas bem suaves, que comecem no meio do comprimento e cheguem até as pontas.

4. O corte da franja lateral

Por fim, quem quer esconder a papada também pode apostar na franja lateral, que tem início na altura das orelhas e dá ao rosto uma aparência mais fina. Aqui, porém, é preciso atenção: este corte nunca pode cobrir toda a testa, e muito menos deve ser reto, para que o queixo duplo não seja destacado.

