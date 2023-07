Fique online, mas 100% anônimo no WhatsApp! Aprenda o truque definitivo

Dá para esconder que estou online no WhatsApp? Viver na era digital significa estar constantemente conectado, mas e se você quiser um pouco de privacidade sem desconectar completamente? Há uma maneira de permanecer ativo no aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o WhatsApp, sem que seus contatos saibam disso. Essa habilidade de ‘invisibilidade’ está sendo cada vez mais buscada por usuários que desejam mais discrição em suas interações online. Antes de explorar mais profundamente esta questão, é importante entender que esta informação deve ser usada de maneira responsável e ética, preservando o respeito pelas normas e a privacidade dos outros usuários da plataforma.

É possível usar o WhatsApp de forma “invisível” e ficar online para escapar de pessoas incômodas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp online, mas invisível

O WhatsApp, famoso por sua facilidade de uso e eficiência na comunicação, fornece uma gama de opções de configurações de privacidade que permitem que os usuários gerenciem sua visibilidade online. Esta flexibilidade torna possível para os usuários se ‘esconderem’, de modo que possam usar o aplicativo sem que outros usuários saibam que estão online. Isso pode ser útil para evitar conversas indesejadas ou simplesmente para ter um momento de paz, sem a pressão de responder a todas as mensagens imediatamente.

A primeira medida para atingir a invisibilidade no WhatsApp é desativar o status “Online”. Esta informação é apresentada abaixo do nome do usuário no aplicativo e indica se o usuário está atualmente ativo no WhatsApp. Esta função foi introduzida em agosto de 2022 e está disponível para todos os usuários do WhatsApp, independentemente do tipo de dispositivo que estão usando, seja um smartphone Android, iPhone ou a versão Web do WhatsApp.

Para desativar o status “Online” no Android, você precisa abrir o aplicativo, clicar no ícone de três pontos no canto superior direito da tela para acessar as configurações. Depois de entrar nas configurações, você precisa acessar a opção “Privacidade” e então clicar em “Visto por último e online”. Você verá uma opção que pergunta “Quem pode ver meu ‘visto por último'”. Selecione “Ninguém”. Abaixo, na categoria “Quem pode ver quando estou online”, selecione a opção “Mesmo que ‘visto por último'”.

Em iPhones, o procedimento para desativar o status “Online” é muito semelhante. Dentro das configurações do aplicativo, você precisa selecionar a aba “Privacidade” e clicar em “Visto por último e online”. Em seguida, você precisa escolher a opção “Ninguém” na seção “Quem pode ver meu ‘visto por último'”. Em seguida, você deve marcar a opção “Mesmo que o ‘visto por último'” para completar o procedimento de remoção do status “Online”.

O WhatsApp Web também permite que você oculte o status “Online”. O processo é simples: você precisa abrir a versão para desktop do WhatsApp, clicar no ícone de três pontos ao lado de sua foto de perfil e, em seguida, selecionar “Configurações”. Em seguida, você precisa acessar a aba “Privacidade” e localizar a opção “Visto por último e online”. Nessa seção, você pode escolher quem pode ver a última vez que você esteve online na plataforma e fazer alterações de acordo com sua preferência.

Outras maneiras

Outra maneira de permanecer invisível no WhatsApp é desativar o “check azul”, também conhecido como confirmação de leitura. Esses pequenos tiques azuis que aparecem ao lado das mensagens indicam que a mensagem foi lida pelo destinatário. Ao desativar essa opção, o remetente da mensagem não saberá se você leu a mensagem que enviou. No entanto, é importante notar que, ao desativar essa opção, você também não poderá ver os “checks azuis” nas mensagens que você enviar.

Você também pode ocultar o “Visto por último” no WhatsApp, o que significa que outros usuários não poderão ver a última vez que você esteve online no aplicativo. Esta é uma forma adicional de ocultar sua atividade online no WhatsApp.

Além disso, há uma maneira de visualizar o status dos amigos sem ser visto. O WhatsApp lista as pessoas que visualizaram o conteúdo postado no Status, mas é possível permanecer oculto desativando a confirmação de leitura. Além de não enviar o “check azul” nas conversas, desligar essa função também impede que seu nome apareça entre as pessoas que viram o status de um amigo.

