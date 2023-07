Mais uma novidade do WhatsApp promete mudar a maneira de conversar por vídeo

Novo modo de vídeo no WhatsApp? A popularidade dos aplicativos de mensagens instantâneas não pode ser subestimada, sobretudo no que diz respeito ao WhatsApp, que ao longo dos anos, vem consolidando cada vez mais sua posição como líder no segmento. No entanto, um recurso muito aguardado pelos usuários acaba de ser anunciado: agora, será possível gravar e compartilhar vídeos curtos de até 60 segundos diretamente nas conversas, proporcionando uma nova dimensão de comunicação para os usuários.

O novo recurso do WhatsApp permite gravar e compartilhar um vídeo curto de até 60 segundos diretamente nas conversas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Mensagem de vídeo no WhatsApp

O novo recurso, que já existe no Telegram há algum tempo, foi oficialmente anunciado pelo WhatsApp nesta quinta-feira (27). A empresa confirmou que a funcionalidade será progressivamente disponibilizada para todos os usuários ao longo das próximas semanas. É uma adição que traz uma nova alternativa para os usuários que desejam expressar-se além dos tradicionais áudios.

Veja também: Seu WhatsApp pode estar na mira de CRIMINOSOS e você nem imagina

Em um comunicado oficial, a empresa expressou seu entusiasmo com o novo recurso, dizendo que “esta será uma forma divertida de dividir momentos com toda a emoção que o vídeo pode transmitir, seja para desejar um feliz aniversário a alguém, rir de uma piada ou contar novidades”. A expectativa é que o recurso possa aumentar ainda mais a interatividade entre os usuários.

Os vídeos poderão ser gravados e compartilhados de maneira prática e intuitiva. O processo começa com a abertura de uma conversa no WhatsApp. Em seguida, o usuário deve tocar no botão de mensagem de áudio e, com um simples toque, pode alternar para o recurso de vídeo. Mantendo o botão pressionado, o vídeo começa a ser gravado. Para os usuários que preferem gravar com as mãos livres, basta deslizar o dedo para cima para bloquear a gravação.

Segundo o WhatsApp, os vídeos serão reproduzidos automaticamente no modo silencioso quando forem abertos na conversa. No entanto, com um toque rápido, o som pode ser ativado para oferecer uma experiência de visualização mais imersiva. Esse formato busca respeitar a discrição do usuário, permitindo que ele escolha o momento mais adequado para ativar o áudio.

Forma de apresentação

Uma característica notável é a forma como o vídeo é apresentado dentro da conversa. Inspirado pelo rival Telegram, o vídeo é exibido em formato redondo, proporcionando uma apresentação esteticamente agradável e diferenciada. Este detalhe pode parecer menor, mas é um aspecto que demonstra o cuidado da empresa em proporcionar uma experiência de usuário cada vez mais completa e sofisticada.

Por isso, a chegada deste novo recurso ao WhatsApp é um passo importante para manter a competitividade e o apelo do aplicativo. Enquanto o Telegram já oferece essa funcionalidade há algum tempo, o WhatsApp fez questão de implementá-la, demonstrando sua disposição em continuar inovando e aprimorando a experiência de seus usuários. É uma novidade que promete gerar muitas conversas animadas e compartilhamento de momentos divertidos. Agora, basta esperar pela disponibilização do recurso para todos nas próximas semanas.

Veja também: Aviso: 2 erros do WhatsApp precisam ser corrigidos AGORA; veja como