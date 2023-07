Aprenda como pedir o seu dinheiro de volta pelo aplicativo do iFood

Como ser estornado no aplicativo do iFood? Imagine uma situação frustrante: você tem fome, faz um pedido no iFood, aguarda ansiosamente pela entrega e, quando ela chega, ou o pedido está errado, ou a qualidade da comida está longe do esperado. Ou, pior ainda, a entrega nunca chega. Situações como essas são mais comuns do que gostaríamos, mas a boa notícia é que o iFood possui políticas de reembolso para esses casos. O processo pode ser um pouco complicado, por isso vamos te orientar sobre como navegar neste caminho.

O aplicativo iFood permite que os clientes solicitem o reembolso em casos de problemas com o pedido ou quando ocorre a desistência da compra.

Entenda como funciona o reembolso no aplicativo do iFood

Vamos começar com um ponto importante: a solicitação de reembolso no iFood não é sempre garantida. Cada pedido passa por uma análise individual da plataforma, um mecanismo criado para evitar situações injustas tanto para o cliente quanto para o restaurante. É válido lembrar que, dependendo do caso, a plataforma pode solicitar ao cliente que envie imagens do produto para que a análise seja mais precisa.

A primeira situação em que você pode solicitar um reembolso é quando o pedido não é entregue. Imagine que você fez um pedido no iFood, ele é registrado como entregue, mas você nunca o recebeu. Neste caso, é possível abrir uma reclamação na plataforma para obter o reembolso do valor. Para isso, é necessário acessar o aplicativo, selecionar a opção “Pedidos” no menu inferior, encontrar o pedido em questão e tocar no menu “Ajuda”. Dentro da seção “Como podemos te ajudar”, toque na opção “Pedido não foi entregue”, preencha o formulário explicando a situação e envie uma mensagem para o iFood. Após a análise do iFood, uma solicitação de estorno será aberta. A aprovação levará a um reembolso na forma de pagamento original. Por exemplo, se o pedido foi pago com cartão de crédito, o valor será creditado na fatura; se foi via Pix, o montante será devolvido para a conta que efetuou a transação.

Outra situação em que é possível pedir reembolso é quando há problemas com o pedido. O iFood possui uma política de reembolso para casos em que houve algum problema no delivery, seja um pedido incompleto, incorreto, violado ou de qualidade indesejada. Nesses casos, a solicitação de reembolso é feita na seção “Pedidos” do app, toque em “Ajuda” no pedido em questão, e escolha a opção adequada na seção “Problemas com o pedido”. O restaurante tem até 5 minutos para responder se aceitará ou recusará o cancelamento. A plataforma poderá solicitar fotos e mais detalhes sobre o motivo do cancelamento. Se o restaurante recusar, é possível pedir para o atendimento do iFood fazer uma análise do caso e tomar uma decisão.

O iFood também permite o exercício do direito de arrependimento, previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas apenas para pedidos feitos nas categorias mercado, farmácia, pet shop, bebidas e shopping. O cliente pode solicitar o cancelamento da compra em até 7 dias corridos, com reembolso parcial ou integral.

Observações importantes

Além disso, é possível pedir reembolso ao desistir de um pedido. No entanto, as políticas de reembolso do iFood precisam ser observadas. Se o cancelamento for solicitado antes da confirmação pelo estabelecimento, é possível cancelar o pedido e ser reembolsado integralmente. Se o pedido já foi confirmado e está dentro do prazo, o restaurante pode decidir se aceita ou recusa o cancelamento. Se o pedido estiver atrasado mais de 10 minutos além do prazo estimado, é possível solicitar o cancelamento e reembolso.

Depois de abrir uma solicitação de estorno, você pode acompanhar o processo no iFood acessando a seção “Pedidos”, encontrando o pedido com a solicitação de estorno, clicando em “Ajuda” e em seguida “Não recebi meu reembolso”.

O tempo para o reembolso do iFood varia de acordo com o método de pagamento utilizado. Para cartões de débito e crédito pré-pago, o prazo é de até 30 dias. Para cartões de crédito, o valor será creditado em até duas faturas. Para pagamentos via Pix, saldo iFood e iFood Benefícios, o estorno é feito no mesmo dia. Vale-refeição ou alimentação tem um prazo de até 48 horas, e pagamentos via app Nubank são reembolsados em até 3 dias.

Finalmente, se você fez seu pagamento via Pix, é possível solicitar o reembolso no iFood. A política do aplicativo indica que o valor será creditado no mesmo dia após a aprovação do estorno.

