Dá para monitorar uma pessoa pelo WhatsApp sem deixar rastros

Como monitorar um WhatsApp – As tecnologias que povoam o nosso mundo contemporâneo servem cada vez mais para mecanizar e facilitar as tarefas do dia-a-dia, buscando proporcionar uma vida mais prática e conectada para todos. Dentre as ferramentas que despontam neste cenário, uma das mais proeminentes é, sem dúvida, o aplicativo de mensagens WhatsApp. Porém, muitos usuários do aplicativo podem não estar cientes de um recurso um tanto controverso: a possibilidade de rastrear a localização de alguém através do rastreamento de IP, mesmo sem o consentimento ou conhecimento do usuário rastreado.

É possível monitorar o celular de uma outra forma até então desconhecida pela maioria dos usuários do aplicativo do WhatsApp. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aprenda a monitorar o WhatsApp

Vale lembrar que essa prática de rastreamento não é eticamente aceitável, sendo ilegal quando realizada sem o consentimento da pessoa rastreada. Assim, as informações seguintes devem ser tomadas apenas como uma curiosidade e alerta para se proteger de possíveis rastreamentos.

O WhatsApp tem sido um divisor de águas nas formas de conexão entre as pessoas, substituindo as chamadas telefônicas e mensagens de texto tradicionais por um meio mais imediato e versátil de comunicação. Uma de suas funções mais utilizadas é a capacidade de compartilhar a localização do usuário em tempo real. No entanto, muitos podem não saber que existe uma outra maneira de rastrear a localização de alguém por meio do aplicativo, que não requer o compartilhamento de localização. Essa maneira envolve o rastreamento do IP do dispositivo por meio de um computador.

Esse método pode ser útil para quem deseja rastrear um usuário do WhatsApp sem que o usuário saiba, mas deve ser usado com cautela. Rastrear a localização de alguém sem o seu consentimento é ilegal e uma violação da privacidade. Portanto, esse método deve ser usado apenas para fins de entretenimento ou por curiosidade, e para proteger seus próprios dispositivos de um possível rastreamento.

Passo a passo

Para rastrear a localização de alguém por meio do WhatsApp, primeiro é necessário identificar o dispositivo conectado ao aplicativo. Para isso, ambos os usuários devem estar usando a versão web do WhatsApp ao mesmo tempo. Depois disso, é possível rastrear o IP do dispositivo da outra pessoa por meio de algumas etapas simples:

A primeira etapa é acessar o gerenciador de tarefas do computador, que pode ser feito usando as teclas Ctrl + Alt + Delete. Em seguida, digitar a combinação de teclas Windows + R para abrir a função “executar”, e escrever “cmd” seguido de Enter. Dentro do sistema, digitando “netstat -an” irá gerar o endereço IP da outra pessoa. Finalmente, o endereço IP pode ser inserido na página “Endereço IP” para obter a localização do dispositivo da outra pessoa.

No entanto, é importante notar que existem aplicativos e sites que afirmam ser capazes de rastrear o IP de um usuário. Aconselha-se cautela ao usar essas ferramentas, pois elas podem colocar sua conta em risco dentro e fora do WhatsApp.

Portanto, o WhatsApp, como muitas outras tecnologias, oferece uma série de funcionalidades que vão além do seu uso previsto. Embora a capacidade de rastrear a localização de alguém através do aplicativo possa ser vista como uma invasão de privacidade, é importante que os usuários estejam cientes desses recursos para poderem se proteger contra possíveis abusos.

