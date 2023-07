“Especialistas em dormir”: empresa brasileira busca testadores de colchões e paga R$ 5 mil

Uma empresa está procurando pessoas para dormir no emprego, e promete pagar um belo salário de R$ 5 mil para isso. A vaga de “especialista do sono” em uma recém-chegada multinacional ao país está dando o que falar nas redes sociais, e muitos consideram a vaga como o verdadeiro trabalho dos sonhos. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Multinacional oferece atrativo salário para “Especialistas do sono”. Imagem: cookie_studio / FreePik

Dormir enquanto eles trabalham

A multinacional Emma Colchões está procurando pessoas para dormir no emprego, e promete pagar muito bem por isso. A vaga de “especialista do sono” oferecida pela empresa sueca oferece uma remuneração mensal de R$ 5 mil para o novo funcionário fazer o que o ser humano mais gosta: dormir.

O trabalho é remoto, e o profissional trabalhará como uma espécie de influencer digital, só que ligado diretamente à empresa. Além de testar e usar todos os produtos enviados pela marca, o funcionário terá que postar as experiências e opiniões em suas redes sociais ao menos uma vez por semana ao longo do contrato.

Para ser um Especialista em Dormir é necessário ser da área da saúde ou estudioso sobre sono, mas é imprescindível:

Ser brasileiro;

Maior de 18 anos;

Criativo;

Usuário frequente de redes – sociais;

Dormir habitualmente ao menos 8 horas por dia.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site oficial da Emma Colchões (https://www.colchoesemma.com.br/vaga-dos-sonhos/), preencher as informações solicitadas e enviar um vídeo com duração entre 60 e 90 segundos. No vídeo, devem explicar o que é capaz de tirar o seu sono e por que merecem ser selecionados para a vaga.

Empregos inusitados

No Brasil e no mundo, o mercado laboral oferece profissões tão diferentes que a gente nem imagina que existam. Uma parte delas é tão estranha que talvez você até duvide que sejam reais. Segundo o site de empregos Indeed, existem 14 profissões que são dignas de entrar na lista abaixo. Veja abaixo:

1. Especialista em assistir televisão

Sim, é possível ganhar dinheiro assistindo a uma série ou um filme. As empresas de streaming estão cada vez mais interessadas em pessoas que possam ver seus conteúdos para classificar as obras. Logo após assistir o conteúdo, que pode ser um filme, série ou documentário, esses telespectadores especiais precisam preencher questionários, marcando palavras-chaves que tenham relação com a história.

Quem trabalha nessa função tem um horário mais flexível e faz sua própria rotina. Esse tipo de trabalho não surgiu apenas com a popularização das plataformas de streaming, embora tenha se tornado mais necessária. Isso porque, hoje em dia, muito mais conteúdo é produzido e mais pessoas têm acesso a essas histórias, mas desde há muito tempo os canais de TV já contavam com um público exclusivo que dava feedback de suas obras.

Mesmo tendo uma rotina mais flexível, quem faz essa tarefa não costuma ter muito tempo livre, pois há muita demanda de trabalho. Outro ponto a se destacar é que se deve prestar bastante atenção aos detalhes e entender as histórias, sabendo destacar os pontos fortes e fracos. Para quem gosta de passar o dia assistindo TV e ainda ganhar por isso, pode ser uma boa pedida.

2. Sereia profissional

Essa tendência que teve início nos EUA é cada vez mais comum em várias partes do mundo. A pessoa deve ficar submersa por longos períodos utilizando uma cauda de sereia. Normalmente, trabalham em locais como aquários e parques aquáticos. Devem ser pessoas simpáticas, pois trabalham direto com o público, principalmente com o entretenimento infantil. Em geral, são as profissionais que devem custear suas caudas, as quais costumam ser bem caras.

3. Testadores de toboágua

Já pensou em ter uma piscina ou várias delas como seu escritório? As pessoas que trabalham como testadores de toboágua têm essa sorte. Geralmente, esses profissionais são contratados para testar o nível de diversão, segurança e funcionalidade de toboáguas. Esse emprego pode ser solicitado em diversas partes do mundo.

As empresas que fabricam toboáguas e contratam essas pessoas costumam solicitar que elas façam inúmeras viagens. Isso dificulta a criação de uma rotina, tornando a vida desses profissionais bastante imprevisível. Para quem gosta de trabalhar sem rotina fixa, mas com altas doses de emoção e perigo, esse emprego é um prato cheio.

4. Especialistas em conserto de bichos de pelúcia

Quem trabalha nessa profissão ajuda a manter viva a amizade de uma criança e seu bichinho de pelúcia. As pessoas que atuam como especialistas no conserto de animais de pelúcia precisam fazer “cirurgias” nesses brinquedos, fazendo com que voltem a ficar inteiros. Quem gosta de costurar e tem muita paciência pode se dar bem nesse emprego. Algumas das qualidades profissionais mais valorizadas são boa visão, atenção aos detalhes e habilidades manuais.

5. Degustadores de ração animal

As pessoas que criam animais de estimação se preocupam cada dia mais com o tipo de alimentação que estes bichinhos recebem. Por isso, a textura, o sabor e o valor nutricional desse alimento são características importantes que devem ser avaliadas por um degustador dessas comidas. Esses profissionais provam a ração e oferecem feedback, avaliando a qualidade e o gosto da comida que será oferecida aos bichinhos.

6. Espanadores de esqueletos de dinossauro

Você acha que aqueles esqueletos imensos nos museus não juntam poeira? Pois saiba que juntam, e muita. Por isso, é preciso haver uma pessoa responsável por limpá-los com bastante cuidado. Essa limpeza costuma ser diária e deve ser feita antes da abertura dos museus. Quem se interessar por esse emprego precisa ser paciente, ter muita precisão e atenção aos detalhes.

7. Luto de aluguel

Pode parecer estranho, mas há quem pague para você chorar no velório de uma pessoa desconhecida. Essa é a função de profissionais de luto, que trabalham para empresas especializadas nesse ramo. Para exercer essa tarefa, é preciso estudar um pouco sobre a vida de quem morreu, para poder conversar com parentes, amigos e chorar como se realmente conhecesse a pessoa. O ideal é dominar a interpretação teatral, sabendo trabalhar de maneira sutil e verdadeira.

8. Especialista em tecidos de papel

A ciência é usada não apenas para criar ferramentas de alta tecnologia, mas também em objetos mais simples e funcionais. As pessoas que atuam como especialistas em tecidos de papel precisam usar seu conhecimento em química para desenvolver produtos com uma boa capacidade de absorção e que sejam duráveis. Tudo isso deve ser somado ao barateamento dos processos, gerando um produto final atrativo para consumidores. Somente assim, com um bom custo-benefício, é que os tecidos de papel podem ir ao mercado.

9. Detetives para animais de estimação

Se você lembrou do filme ‘Ace Ventura, o detetive de animais’, estrelado pelo ator Jim Carrey, não foi exagero, pois a profissão de fato existe, já que na vida real, há pessoas que se dedicam a procurar animais desaparecidos. Geralmente quem atua nesse ramo são ex-militares ou policiais que se especializam em técnicas de rastreamento. Essa profissão está cada vez mais comum e há países onde sempre há demanda para esse tipo de trabalho.

10. Coletores de bolas de golfe

Sabe o que acontece com todas as bolas de golfe que caem na água? Existem mergulhadores que são especialistas em fazer essa coleta. Geralmente, essas pessoas recolhem centenas de bolas por semana e recebem uma renda bastante considerável por isso.

11. Cantores de cruzeiros

Quem já frequentou um cruzeiro também provavelmente já viu as pessoas que trabalham nessa função. Esse emprego tem algumas vantagens, como a de viajar por vários lugares do mundo sem gastar com hospedagem nem alimentação. Para se tornar cantor de cruzeiro, nem sempre é exigido estudo formal na área. Ter talento e experiência pode ser suficiente para colocar você na mira dos recrutadores.

12. Testadores de camas e colchões

Tema-chave desta matéria, a profissão só era novidade em terras brasileiras, já que nos Estados Unidos, por exemplo, muitos fabricantes de colchão contratam profissionais para testarem seus produtos.

Quem trabalha testando camas e colchões ganha para pular e deitar nesses produtos, verificando sua resistência. Essa tarefa é muito importante para levar um artigo de qualidade ao público. A questão da segurança aqui também é crucial, pois passamos muito tempo em nossas camas. Por isso, elas devem ser confortáveis e tratar bem a nossa coluna.

13. Esperadores de filas

Essa atividade não é nada proveitosa, muito menos agradável. Por isso, existem pessoas que trabalham fazendo justamente isso: são os ‘esperadores’ de filas, que ficam horas e horas guardando o lugar de alguém. Apesar de ser um trabalho monótono, há quem procure essas pessoas e pague bem pelo tempo que ficam esperando.

14. Escritores de mensagens de biscoito da sorte

Biscoitos da sorte são muito comuns em alguns países, principalmente orientais, onde são uma tradição. Dentro desses biscoitinhos, sempre existe uma mensagem mística. Você já se perguntou quem escreve tudo isso? Saiba que existem pessoas especializadas nesse trabalho. Para trabalhar escrevendo mensagens em biscoitos da sorte, é preciso ter criatividade e facilidade para escrever. Deve ainda ter inspiração para fazer mensagens inusitadas e, ao mesmo, tempo misteriosas.

