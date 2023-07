Começou a MAMATA! R$ 20 mil para dormir no horário de trabalho; “emprego dos sonhos” existe

Já pensou em ser pago para dormir no trabalho? Encontrar um emprego que ofereça uma excelente remuneração, um equilíbrio saudável entre trabalho e lazer e, por que não, a oportunidade de descansar durante o horário de expediente, é um sonho para muitos. Agora, esse sonho pode estar prestes a se tornar realidade para um sortudo trabalhador brasileiro, graças à segunda edição da campanha “Emprego dos Sonhos” da Emma Colchões.

Encontre um trabalho que permita dormir e descansar adequadamente. Foto: divulgação

Trabalho que paga para dormir

Este audacioso e criativo processo seletivo chamou a atenção de milhares de brasileiros, ao prometer uma vaga de trabalho um tanto inusitada. A marca de colchões Emma busca por um “especialista do sono”, cuja principal função será desfrutar da linha de produtos da empresa, experimentando o conforto dos colchões, e compartilhar suas impressões nas redes sociais. O pagamento? Nada menos que R$ 20 mil mensais.

A primeira edição dessa campanha, realizada no ano passado, agitou a internet e atraiu a atenção do público. Muitas pessoas, que outrora poderiam ter brincado com a ideia de “ganhar dinheiro para dormir”, viram essa fantasia se tornar realidade. Monnic Monteiro foi a sortuda que conquistou a cobiçada vaga. Segundo ela, a experiência, que durou dois meses, foi incrivelmente gratificante.

Monnic disse: “Ser a especialista do sono foi com certeza uma das melhores experiências que já tive! Além de transformar minha vida melhorando a qualidade do meu sono, me deram a oportunidade de representar essa marca tão incrível. Sou extremamente grata pela confiança no meu trabalho e por sempre me darem apoio e espaço para criar do meu jeito. Foram meses sensacionais, vou sentir saudade”!

Para os interessados em concorrer a essa oportunidade única de emprego na edição deste ano, os requisitos são simples. É preciso ter mais de 18 anos, demonstrar criatividade na produção de conteúdos para as redes sociais e ter disposição para um bom descanso.

Como se candidatar

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site oficial da Emma Colchões (https://www.colchoesemma.com.br/vaga-dos-sonhos/), preencher as informações solicitadas e enviar um vídeo com duração entre 60 e 90 segundos. No vídeo, devem explicar o que é capaz de tirar o seu sono e por que merecem ser selecionados para a vaga.

Os candidatos escolhidos receberão os produtos da marca de acordo com suas preferências e necessidades e terão a tarefa de registrar e compartilhar suas experiências com os produtos nas redes sociais. As inscrições estão abertas até o dia 30 de julho.

A campanha “Emprego dos Sonhos” da Emma Colchões redefiniu a ideia de um “trabalho perfeito” e provou que, às vezes, o emprego dos sonhos pode ser literalmente sonhador. Não só oferece uma oportunidade de trabalho inigualável, como também demonstra a dedicação da empresa em garantir a satisfação do cliente através de avaliações autênticas de seus produtos. Este emprego é, sem dúvida, um verdadeiro sonho para qualquer pessoa que deseje unir trabalho, descanso e remuneração atraente.

