Dentes brancos como nunca: receita caseira 100% natural cai na internet

Várias pessoas sofrem com os dentes amarelados, e não é devido a falta de escovação é o esmalte do dente que vai ficando amarelo. Não são todos que tem dinheiro para fazer um branqueamento no dentista pois esses procedimentos não são baratos. Devido a isso, muitas pessoas buscam truques caseiros pela internet para clarear os dentes.

Se você é uma dessas pessoas, temos uma receita que pode te ajudar, são necessários apenas 2 ingredientes para fazer uma receita 100% caseira. Veja como fazer, acompanhe a leitura.

bicarbonato de sódio e limão ajuda a clarear os dentes. Imagem: Pixabay

Receita para clarear os dentes

O preparo do remédio caseiro é bem simples, vai precisar desses ingredientes:

Bicarbonato de sódio: ele age como um agente branqueador natural capaz de neutralizar as manchas superficiais dos dentes, deixando-os mais brilhantes.

Suco de limão fresco: tem propriedades clareadoras. É útil para clarear os dentes e remover manchas.

Água: necessária para diluir o bicarbonato de sódio e criar uma pasta adequada para aplicação nos dentes.

Modo de preparar a receita

Para ficar com os dentes brancos e brilhantes, pegue os ingredientes e siga esses passos:

Em uma tigela pequena, coloque 1 a 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio

Esprema o suco de meio limão fresco com o bicarbonato de sódio

Misture bem os dois ingredientes até obter uma pasta grossa e homogênea. Se necessário, adicione algumas gotas de água.

Como aplicar a receita nos dentes

Como é um método 100% natural para conseguir ficar com os dentes brancos, você deve pegar uma escova de dentes limpa e bem seca, depois pegue um pouco da pasta que foi preparada com o bicarbonato e limão, escove os dentes com cuidado por 2 a 3 minutos, principalmente nas áreas que estão mais manchadas, feito isso enxágue a boca com água morna para conseguir remover todos os resquícios do remédio.

Quais são as precauções?

Se caso preferir fazer o uso desse remédio caseiro com limão e bicarbonato de sódio para conseguir clarear os dentes, é necessário também ficar atento com algumas precauções, como:

Não use esse remédio mais de uma vez por semana, o uso excessivo pode danificar o esmalte dos dentes

Escove com cuidado para evitar danos ao esmalte, pois o bicarbonato de sódio pode causar abrasões se aplicado com muita força

Antes de recorrer a essa solução, é importante consultar seu dentista, especialmente se você já teve problemas dentários ou possui sensibilidade dentária.

Os dentes são extremamente sensíveis por isso é necessário ter muito cuidado com o que usa para manter uma boa saúde bucal. O primeiro passo de todos é você ter uma boa escovação em casa, passar fio dental e sempre ter cuidado ao comer coisas que são duras.

Mas se mesmo assim os dentes começarem a ficar amarelos, busque indicação do seu dentista que alguma pasta específica, ou pede antes uma recomendação se pode usar essa receita natural, porque se você tiver algumas sensibilidade ou problema dentário o dentista poderá te instruir.

