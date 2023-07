ESTE é o jeito mais rápido de saber se o seu nome está SUJO; aprenda

No Brasil, estima-se que mais de 60 milhões de brasileiros estão com alguma restrição em seu CPF, isso, na linguagem popular, indica que o cidadão está com o “nome sujo”. Deviam a isso, sua vida financeira pode ficar comprometida e o acesso ao crédito pode ser prejudicado. Por isso, saber da situação o quanto antes é de suma importância a fim de negociar as dívidas, portanto, confira como saber se o nome está “sujo” ou não.

Conheça a maneira mais fácil de verificar se o nome está sujo | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como o CPF fica restrito?

O CPF fica restrito por conta de dívidas que não são pagas, seja por esquecimento ou por conta que o cidadão não conseguiu honrar com os compromissos financeiros devido a alguma crise financeira. Então, a empresa envia o “nome” da pessoa para órgãos de proteção ao crédito.

No Brasil, as principais empresas que realizam o serviço em questão são SPC ou Serasa. Com isso, quando a empresa solicita, o CPF da pessoa é incluído no Banco de Dados.

Com a inclusão do CPF no banco de dados, o cidadão acaba ficando impossibilitado de conseguir crédito no mercado e caso ele consiga, as taxas são altíssimas. Já que para a instituição financeira, conceder o crédito é uma operação de alto risco.

Como saber se o CPF está restrito?

A consulta pode ser realizada de maneira gratuita pelo Serasa Consumidor, embora haja um plano pago, é possível realizar a consulta – resumida – sem precisar pagar nada. Basta seguir o passo a passo:

Acessar o portal do Serasa Consumidor ou realizar o download do Aplicativo;

Ao entrar na plataforma, clique em “consultar dívidas”;

Será preciso realizar um cadastro simples e realizar a confirmação via e-mail.

Pronto, agora já dentro da plataforma, o usuário tem acesso a várias informações, mas para saber se o nome está restrito, basta clicar em “pendências” e acessar todos os dados.

Dicas para limpar o nome

Limpar o nome é essencial, para que o cidadão consiga ter acesso ao crédito quando precisar, por isso, negociar as dívidas e sair da inadimplência é importante. Algumas dicas que podem ajudar são: