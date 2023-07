Mais de R$ 19 MIL: esse é o valor DESTA moeda de 1 real

Moeda com valor astronômico – Sua carteira pode abrigar mais do que você pensa. Entre suas moedas corriqueiras de R$1, você pode possuir uma pequena fortuna, na forma de uma moeda rara cobiçada por colecionadores. Com certeza, um tesouro inesperado que pode gerar um lucro significativo. Mas como identificar essas preciosidades monetárias?

Algumas moedas de 1 real possuem um valor além do nominal, sendo consideradas verdadeiras relíquias para os colecionadores. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Moeda de R$ 1 chega a valor impressionante

Dentre as moedas brasileiras, uma das mais raras e valiosas é conhecida como a moeda bifacial. Este exemplar, excepcionalmente único, carrega consigo um erro de fabricação da Casa da Moeda do Brasil, ocorrido nos anos de 1998 e 1999. A falha resultou em uma moeda que tem a imagem da República estampada em ambos os lados, sem o valor nominal.

Acredita-se que a produção dessa moeda bifacial foi limitada a 40 mil exemplares, o que a torna uma peça extremamente rara e cobiçada por colecionadores. Dependendo do estado de conservação da moeda e do interesse do mercado, ela pode chegar a valer a impressionante quantia de R$20 mil.

Entretanto, a moeda bifacial não é a única a possuir um valor superior ao seu valor nominal. Existem outras moedas de R$1 que, por características específicas, podem se transformar em pequenas fortunas para seus proprietários. Mas como identificar essas moedas raras?

Como identificar o item

O primeiro detalhe a ser observado é o ano de emissão da moeda. Há anos em que certas moedas foram produzidas em quantidades menores, o que as torna mais raras e, consequentemente, mais valiosas.

Outra característica a ser observada é o local de emissão. Em alguns casos, as moedas foram cunhadas fora do Brasil, em países como a França e o Canadá, exibindo marcas distintas das utilizadas pela Casa da Moeda do Brasil.

Além disso, o material utilizado na produção da moeda também pode aumentar seu valor. Alguns exemplares foram produzidos com metais diferentes dos usuais, como aço inoxidável e níquel, tornando-os mais raros.

Por último, mas não menos importante, estão os erros ou diferenças nos desenhos, letras ou números. Moedas com essas características são consideradas únicas e especiais, atraindo a atenção dos colecionadores e aumentando seu valor de mercado.

Se você acredita possuir uma dessas moedas raras, pode procurar um especialista ou um colecionador para avaliar o valor dela e até negociar sua venda. No entanto, é importante lembrar que o valor de uma moeda depende da oferta e da procura, o que significa que pode variar bastante.

Portanto, que tal dar uma olhada no seu cofrinho, carteira ou gaveta de moedas e ver se você possui alguma dessas raridades de R$1? É uma aventura de caça ao tesouro que não exige sair de casa e pode render mais do que você imagina. Quem sabe, você pode encontrar uma relíquia valiosa onde menos esperava: na palma da sua mão.

