Dá para sair do aperto com empréstimo para MEI ainda HOJE

O número de empresas na modalidade de microempreendedores individuais cresceu bastante, a critério de informação, em 2020, 79% de todas as empresas brasileiras eram MEIs. A escolha por essa modalidade acontece por conta da tributação especial oferecida pelo Governo, além do acesso à Previdência Social, por fim, ainda há disponíveis várias linhas de crédito para os empreendedores. Confira as principais linhas.

Conheça as principais linhas de crédito para MEI | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Por que ser MEI?

Agir da informalidade pode ser uma má escolha para os empreendedores, pois pode ser que a empresa acabe caindo na malha-fina da Receita Federal e isso acaba acarretando vários malefícios, principalmente, restrições ao CNPJ da empresa e multas, em casos mais extremos, pode ocorrer até prisão.

No momento que o empreendedor opta por virar PJ, ele sai da informalidade e pode pagar um pequeno tributo mensal e já terá acesso a vários benefícios, inclusive, a aposentadoria do INSS.

Também há a opção de ser MEI caminhoneiro, entretanto, na modalidade em questão, o valor pago mensalmente é um pouco maior, todavia, vale a pena pois é possível alcançar a tão sonhada aposentadoria.

Veja também: Passo A Passo Para Pedir Seu EMPRÉSTIMO Como Autônomo

Principais linhas de crédito para MEI

Microcrédito: essa é uma das principais modalidades de empréstimo que podem beneficiar os microempreendedores, o limite é de até R$ 20 mil, além disso, os juros são fixos e não podem ultrapassar 4% ao mês. Bancos como: BNDES, Caixa Econômica e outras cooperativas oferecem o serviço.

essa é uma das principais modalidades de empréstimo que podem beneficiar os microempreendedores, o limite é de até R$ 20 mil, além disso, os juros são fixos e não podem ultrapassar 4% ao mês. Bancos como: BNDES, Caixa Econômica e outras cooperativas oferecem o serviço. Antecipação de recebíveis: nesse caso em questão, é uma escolha de curto prazo, o principal objetivo é manter o capital de giro da empresa. Basicamente, o empreendedor solicita a antecipação de valores que ele irá receber em um futuro próximo ao banco. Geralmente, os juros vão de 1% a 3% e o prazo para pagamento vai depender da instituição financeira.

nesse caso em questão, é uma escolha de curto prazo, o principal objetivo é manter o capital de giro da empresa. Basicamente, o empreendedor solicita a antecipação de valores que ele irá receber em um futuro próximo ao banco. Geralmente, os juros vão de 1% a 3% e o prazo para pagamento vai depender da instituição financeira. Crédito bancário tradicional: a modalidade é a mais conhecida por todos, basicamente, o empresário vai até uma agência bancária e realiza a solicitação que passa por uma análise de crédito. Os juros não podem ser maiores do que 5% ao mês.

Veja também: Brasileiros Agora Podem Limpar O Nome No Serasa E SPC Antes De Pagar As Dívidas

Alternativas para conseguir um dinheiro a mais

Nem sempre o empreendedor consegue crédito junto ao banco e há casos que até consegue, mas os valores não são tão interessantes, quando isso ocorre, há duas soluções que ele pode recorrer para conseguir levantar o capital.

A primeira opção é buscar um investidor, o famoso Peer-to-peer (P2P). Nessa modalidade, é o investidor que determina quais os requisitos que serão usados para ele liberar o dinheiro, os juros variam entre 1,5% a 3,5%, o pagamento pode ocorrer em até 36 meses. Algumas instituições como Nexoos Investimentos, IOUU e BizCapital oferecem a modalidade.

Por fim, há outra opção que é buscar um investidor anjo, que são pessoas que investem seu próprio capital na empresa de terceiros, em troca de uma porcentagem da empresa em questão. Ou seja, o investidor irá receber uma parte dos lucros.