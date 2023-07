USP revela a dieta que pode prevenir a Calvície; veja mais

Muitos homens têm um sério problema com a perda de cabelos que com o tempo, gera a calvície. Todavia, uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo pode ter o segredo que muitos buscam para evitar a queda dos fios. O estudo durou alguns meses e a conclusão foi bastante satisfatória para os especialistas, confira a dieta secreta que foi revelada para dar um fim na calvície.

USP divulga dieta para prevenir a perda de cabelos, confira | Imagem de kalhh por Pixabay

Entenda como funcionou o estudo

O estudo se baseou na primícia que quanto menos gorduras, mais cabelos seriam desenvolvidos. E de fato, a conclusão sinalizou positivamente para essa teoria. Para avaliar os efeitos, foram usados camundongos.

Eles foram submetidos a uma dieta que possuía restrições calóricas, ao todo, foram divididos em dois grupos de ratos. O primeiro grupo estava liberado para comer tudo que quisessem. Já o segundo grupo, poderia ingerir apenas 60% das gorduras que o grupo 1 ingeria.

Outros aspectos analisados foram a questão da pele dos ratos, foi avaliado que a restrição calórica possui um grande impacto sobre os tecidos.

Veja também: Nível De Açúcar No Sangue Reflete SINAIS Na Sua Boca, Diz Estudo

Resultado do estudo

Primeiro, em relação à pele dos animais, quando há uma restrição de calorias, o tecido cutâneo é estimulado a aumentar o crescimento de pelos na região e o fluxo sanguíneo aumenta para aquecer a pele.

Durante seis meses, os camundongos foram observados. Lembrando que o grupo que estava com restrição calórica, não perderam peso, mas não engordaram como os outros ratos, que chegaram na condição de obesidade.

E o grupo que estava com restrição calórica, reduz significamente a gordura que aquecia os corpos dos ratos. E para se adaptar à nova condição, os pelos crescem, para permitir que eles continuassem aquecidos.

Veja também: Com 160 Kg, Influenciador E Youtuber Famoso Aceita Desafio Para EMAGRECER

Menos gorduras e mais fios?

Sim, basicamente foi esse o resultado do estudo. Sinalizando que ao escolher uma dieta com restrição calórica e começar a perder peso, a probabilidade do corpo se adaptar a condição e os pelos corporais crescerem são bem grandes, já que eles ajudam no isolamento térmico.

De acordo com Alicia Kowaltowski, pesquisadora da USP: “O pelo tem propriedades que isolam melhor o calor. Achamos que essa é uma adaptação presente nos mamíferos. Aqueles que comem menos têm menos gordura e, portanto, precisam de mais pelos para isolar o calor”.

Até que o tratamento para calvície usando apenas uma redução calórica seja utilizado de maneira ampla, pode demorar bastante. Mas para quem está apenas no começo, pode ser uma grande opção de tratamento natural, já que os demais, tendem a ser bem caros.

Por fim, o paciente não perde nada em adotar uma dieta com menos calorias, pois além de melhorar na calvície, ainda há a perda de gordura corporal, com isso, as chances de desenvolvimento de alguma doença crônica é bem inferior.