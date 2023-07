Horóscopo: Lua em Câncer vai EMPODERAR estes 3 signos HOJE

A lua está em câncer e por isso 3 signos do zodíaco podem comemorar. Este período promete empoderá-los. Essa lua foca em amor próprio e autocuidado, incentivando as pessoas a agirem pelo coração.

Aproveite este momento para fazer rituais que evoquem o amor e o bem-estar. Se deseja ter sucesso em todas as áreas da vida, a hora pode ser agora.

Conheça os 3 signos que vão ser beneficiados pela entrada da lua em câncer. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

3 signos que vão ser beneficiados pela entrada da lua em câncer

Confira abaixo os 3 signos que vão entrar em período de mais amor próprio devido à lua em câncer.

Capricórnio

Os capricornianos estão num período propício para focar no amor, na justiça e na retribuição cármica. O universo está a favor deles. Eles se sentirão mais perspicazes e políticos e no âmbito amoroso, se aproximarão de uma pessoa que estão interagindo em busca de ter algo a mais.

Sagitário

Esta semana, o destino te oferece uma nova oportunidade, permitindo que você a sua história do jeito que deseja. É necessário aproveitar as boas energias do momento para colher bons frutos. É hora de se aproximar de pessoas boas para ter influências benéficas ao redor.

Câncer

É claro que os próprios cancerianos serão beneficiados com a entrada da lua no signo deles. Mesmo começo da semana parecendo estar um pouco lento, com o sol saindo do signo, é hora de aproveitar para ser mais criativo e melhorar a vida profissional, como também analisar se está seguindo o caminho correto para chegar onde deseja.

Veja mais: 4 SIGNOS se darão muito bem até dia 31 de julho

Entenda a entrada da lua em câncer

A lua é responsável por reger nosso humor e estado de espírito. A entrada da Lua nos signos pode influenciar muito no nosso humor e nas previsões para nossa vida.

Para tirar melhor proveito, veja o signo em que a Lua está, a fase da lua e também se a lua está fora de curso (o que indica imprevisibilidade).

Nem todo mundo sabe mas a lua também rege o público. Por isso, cada trânsito da Lua por um signo também aponta os ramos de negócios mais favoráveis para aquele momento.

Essas são as características de quando a lua entra em câncer:

Estados de humor positivos: afetividade, empatia, simpatia, sensação de pertencimento e nutrição.

Estados de humor negativos: melancolia, nostalgia excessiva, hipersensibilidade, carência, humor instável, propensão a problemas de estômago ou com retenção de líquidos.

É boa para: reforçar laços, ficar em casa, convidar para a sua casa, cozinhar, tratar de assuntos emocionais ou que envolvam sensibilidade, tirar um tempo para si mesmo, iniciar terapias, promover acolhimento, atividades com água, estar com a família, eventos com a família.

Não é boa para: assuntos que pedem mais distanciamento emocional (como mandar um funcionário embora) ou maior extroversão.

Ramos de negócio: restaurantes e comida (em especial, caseira ou tradicional), brechó, antiguidades, medicina da família, serviços a domicílio ou para a família, congelados, comida, ramo imobiliário, jardinagem, lojas de artigos para a casa, escola de ensino fundamental, creche, casa de repouso, pousada familiar, serviços de psicologia, serviços para crianças e de pediatria.

Veja mais: Eles não conseguem SUPERAR! Estes 5 signos não esquecem o ex