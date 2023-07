ASSUSTADOR! Há uma câmera secreta no seu WhatsApp; veja como ativar

Como todos nós sabemos, o WhatsApp é um aplicativo revolucionário que tem a função de permitir que seus usuários recebam e enviem mensagens de texto das formas mais criativas possíveis. Porém, suas ferramentas estão em constante evolução, fazendo com que o envio de imagens, inclusive por meio de uma câmera secreta, também seja constante, principalmente por conta do seu poder de contextualização.

Vale frisar, por sinal, que o compartilhamento de registros instantâneos e das imagens propriamente ditas, está cada vez mais comum nos processos atuais de comunicação: uma vez que os celulares evoluíram tanto, as fotos foram conquistando um espaço cada vez maior, sendo praticamente impossível haver comunicação sem elas hoje em dia.

Mas, voltando ao WhatsApp…

Uma das funcionalidades presentes neste aplicativo, podendo ser útil para a rotina de muitos usuários, é justamente a câmera secreta. Este recurso tão específico permite a captura de fotos de forma fácil, sendo possível fazer o compartilhamento das mesmas sem que seja necessária a abertura de toda a plataforma.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como fazer para ativar a câmera secreta do WhatsApp

O uso desta câmera secreta é, na verdade, muito mais simples do que pode parecer. Inclusive, quem utiliza aparelhos celulares com sistema operacional Android conta com duas formas distintas de usar a funcionalidade em questão.

Uma delas consiste basicamente em acessar a tela inicial do próprio aparelho e segurar qualquer espaço livre que ali exista, até que as opções de configuração apareçam na parte inferior. Então, será hora de selecionar “Widgets” e rolar a tela até encontrar o aplicativo WhatsApp.

O usuário irá notar que trata-se, na verdade, do próprio ícone da câmera, que irá agir como uma espécie de atalho. E, quando selecionado, automaticamente será colocado na tela do aparelho.

Assim, sempre que for preciso enviar uma imagem capturada “na hora” para alguém, basta selecionar este atalho para fazer a captura e o compartilhamento com mais rapidez.

A segunda forma de ter acesso à câmera secreta é pressionando o ícone do próprio WhatsApp até que seja possível ver a opção “Widgets” na tela, mais especificamente na parte inferior, e, então, selecionar o iconezinho da câmera.

Se não for possível encontrar este ícone, pode ser por conta de o aplicativo estar com uma versão ultrapassada: basta atualizá-lo para resolver o problema.

Como fazer para esta câmera secreta ficar ativa no iPhone

Já para quem usa celulares com o sistema iOS (ou seja, os iPhones) o processo é bem parecido.

É preciso segurar o ícone do app para que a opção relacionada ao uso da câmera apareça: algo parecido com o que ocorre no sistema Android, porém muito mais direto e rápido.

De modo geral, trata-se de uma função que torna o dia a dia de quem se comunica frequentemente com outras pessoas muito mais ágil.

Lembrando que esta é apenas uma das funcionalidades que o WhatsApp possui, no que diz respeito a tornar a rotina de seus usuários mais simples.

