Haddad confirma! Desenrola já COMEÇOU e perdoará dívidas de 2,5 milhões

Iniciado na última segunda-feira (17), programa de renegociação de dívidas prevê que bancos participantes ‘limpem nome’ de devedores com débitos até R$ 100 e número de adesões promete ser maior que o esperado, se todos os bancos esperados aderirem ao programa. Continue lendo para saber mais detalhes sobre o programa do governo federal.

O programa Desenrola deve beneficiar até 2,5 milhões de brasileiros que renegociarão dívidas. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

2,5 milhões de brasileiros com dívidas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na última segunda-feira (17), que é esperado que até 2,5 milhões de brasileiros com dívidas de até R$ 100 tenham seus nomes ‘desnegativados ‘limpos’ nas instituições de proteção ao crédito já na primeira fase do programa de renegociação de dívidas do governo, o Desenrola Brasil, que começou ontem.

O Desenrola foi criado com o objetivo de impulsionar, por meio de incentivos do governo federal às instituições credoras, a renegociação de dívidas de pessoas físicas. Nesta primeira fase, além da negociação de débitos de uma faixa específica, bancos que optarem por integrar a iniciativa terão que “limpar o nome” de brasileiros com dívidas de até R$ 100. O débito, contudo continuará constando na instituição credora até a quitação integral da dívida. Mesmo com a dívida sendo paga parceladamente, o brasileiro com nome limpo poderá voltar a usufruir de recursos como empréstimos, compras parceladas e alugar um imóvel, por exemplo.

Segundo o ministro, a expectativa inicial era de que o programa alcançasse 1,5 milhão de pessoas nesta etapa, contudo essa estimativa tenderá a crescer com a adesão de novos bancos ao programa do governo federal, chegando a beneficiar 2,5 milhões de brasileiros. Até agora, os bancos confirmados no Desenrola Brasil foram o Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa Econômica federal e Bradesco.

O volume final de nomes limpos vai depender da adesão de bancos digitais ao programa, como o C6 e principalmente o Nubank, já que a instituição possui, sozinha, 1 milhão de CPFs negativados por baixos valores.

O prazo para que os bancos “limpem o nome” desse grupo da primeira fase acaba no dia 28 de julho deste ano.

Renegociação com bancos

Esta primeira etapa do Desenrola, também chamada de Faixa 2, é válida apenas para dívidas com bancos, outras instituições financeiras e para clientes com renda mensal de até R$ 20 mil. Dentro desses parâmetros, podem ser dívidas de qualquer valor e de qualquer natureza — desde cartão de crédito até financiamentos de veículos ou imóveis feitos pelo banco.

As renegociações devem ser negociadas diretamente entre os bancos e os clientes, por meio dos canais próprios de comunicação. É nesta etapa que passa a valer também a “desnegativação” do nome dos clientes com dívida no valor de até R$ 100.

Segunda fase: renda baixa e dívidas gerais

Já a partir de setembro, na segunda fase ou Faixa 1, o programa passará a contemplar os devedores de baixa renda, com condições especiais, e dívidas também com outros serviços além dos bancos, como lojas, contas de luz, água ou gás.

Serão atendidas na Faixa 1 pessoas inadimplentes que possuam renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640), ou que estejam inscritas no CadÚnico. Poderão ser negociadas dívidas de até R$ 5.000.

Nesta faixa, as dívidas terão o aval do Tesouro Nacional, que irá garantir o pagamento do débito renegociado caso o cliente falte com o compromisso. A estimativa do governo é que, nesta etapa, seja possível regularizar ao menos R$ 30 milhões em dívidas em aberto atualmente.

Em qualquer das etapas, as regras valem apenas para dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2022

