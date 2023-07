Uber ou carro próprio? Qual é o meio mais vantajoso

Com o advento da tecnologia, agora é possível se locomover utilizando carros de aplicativos, onde o usuário solicita a corrida, paga por ela e pronto, só aguardar o veículo chegar e levar o cliente até o destino. Mas com toda essa facilidade, será que ainda vale a pena comprar um carro próprio ou usar apenas Uber para a mobilidade urbana sai mais barato? confira.

Saiba se é mais em conta comprar um carro ou utilizar Uber | Imagem de Jackson David por Pixabay

Aplicativos de corrida mudaram a vida dos brasileiros

Desde que eles chegaram no Brasil, há quase dez anos, a maneira como os brasileiros se locomovem no dia a dia mudou bastante. Já que anteriormente, só havia uma opção: táxis. E eles recebiam várias reclamações, principalmente, em relação aos valores cobrados.

Contudo, agora, os aplicativos de corrida oferecem taxas mais em conta, além disso, diariamente é comum as empresas oferecerem descontos, há viagens que saem quase de graça.

E a vida dos motoristas também mudou, já que muitos que estavam desempregados conseguiram trabalhar realizando corridas e para isso, precisam apenas realizar um cadastro no aplicativo, diferente do processo para virar taxista, que é bem mais burocrático.

Quais as vantagens do carro em comparação ao Uber?

O primeiro ponto é que o usuário acaba tendo o carro sempre a sua disposição e os gastos se tornam iguais. Isto é, saindo de manhã ou à noite e realizando o mesmo percurso, os valores gastos com a gasolina serão praticamente iguais. Já utilizando o Uber, a depender do horário e da demanda, os valores aumentam.

Então, ao ter seu próprio carro, o motorista passa a ter uma grande vantagem: autonomia para ir e vir a qualquer horário. Além que pode ter um carro para falar que é seu.

Todavia, caso o carro seja o famoso “carro de garagem” pode ser que haja uma desvantagem maior, pois usando o veículo ou não, ele terá gastos, com impostos, manutenção e estacionamento.

Quais as vantagens do Uber em comparação ao carro?

A principal vantagem é que não precisa de um capital alto, basta ter o valor de uma corrida e pronto, já pode utilizar do serviço. Todavia, os valores são mais atrativos para corridas curtas, já que quando a quilometragem é alta, o valor já sobe um pouco.

Entretanto, o usuário tem mais uma vantagem, ele não precisará pagar IPVA ou licenciamento todos os anos, nem estacionamento. Caso durante a viagem ocorra algum sinistro, tudo irá ficar por conta do condutor.

Caso a viagem seja com amigos, o valor fica quase irrisório ao dividir por cada ocupante. Por exemplo, uma viagem com 4 pessoas custa R$ 20, ao dividir, cada um terá pago apenas R$ 5.

Portanto, a decisão se escolhe um carro próprio o Uber é bem particular, em síntese, caso na rotina diária o usuário utilize bastante o carro, é mais vantajoso comprar um veículo próprio, todavia, caso ele não use tanto e as corridas sejam curtas, solicitar um Uber é bem mais barato e prático.