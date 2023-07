Alô, TRABALHADOR! Dinheiro entrará na conta a partir desta segunda (17)

Você já resgatou o seu pagamento de abono salarial referente a 2021? O governo, liberou em torno de R$4,1 milhões para estes pagamentos, sendo que o último lote de pagamento ocorre na segunda-feira, 17 de julho de 2023.

Nesta data está previsto para ser liberado o último lote de pagamento do abono salarial PIS/PASEP. Vão receber os trabalhadores que atuaram com carteira assinada no ano de 2021.

Os trabalhadores de rede privada que nasceram em novembro e dezembro, servidores públicos com NIS terminado em 8 e 9 serão os próximos contemplados na data de 17 de julho de 2023.

Abono salarial começa a ser pago nesta segunda-feira dia 17 de Julho de 2023. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Valores do abono salarial liberado para dia 17 de julho de 2023.

O valor do abono salarial varia de acordo com o trabalhador e o tempo trabalhado durante o ano-base de pagamento, no caso ano de 2021. Ou seja, o contribuinte que trabalhou os 12 meses, recebe o valor integral do abono (R$ 1.320), já quem trabalhou menos tempo, têm direito ao valor proporcional.

Como saber se tem direito ao Abono Salarial?

Para receber o abono salarial é preciso cumprir alguns requisitos:

Estar cadastrado corretamente no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, ou seja, empresa durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

De acordo com o governo, o PIS/PASEP será pago a 22,9 milhões de trabalhadores em 2023, sendo que 20,4 milhões são cadastrados no PIS (rede privada) e 2,5 milhões têm cadastro no Pasep (serviço público).

Como realizar o saque do PIS/ Pasep?

Para sacar o valor, os beneficiários devem realizar os seguintes passos no aplicativo:

Baixar ou atualizar o aplicativo do FGTS;

Informar o CPF e senha de acesso, e clicar nas imagens solicitadas para segurança do login; depois vá em “Entrar”;

Na tela inicial, aparecerá a mensagem “Você possui saque disponível”;

Em seguida, vá em “Solicitar o saque do PIS/Pasep”;

Escolha se quer crédito em conta ou fazer a retirada presencial;

Depois, verifique seus dados; se tiver tudo correto, selecione “Confirmar saque”

Lembrando que é possível indicar e cadastrar a conta bancária de qualquer outra instituição para receber os valores, além da Caixa Econômica Federal.

Já para o saque presencial, os passos mudam um pouco. O saque pode ser feito com cartão social, como Cartão Cidadão, por exemplo.

Neste caso, a retirada dos valores é limitada a R$3mil reais e pode ser feito nas casas lotéricas ou caixas eletrônicos.

Vale ressaltar que os herdeiros do trabalhador com direito à cota do abono salarial, podem ter acesso ao dinheiro, mas precisam acessar o app FGTS e fazer a solicitação de retirada, na opção “Meus saques”, Escolha “Outras Situações de Saque” e, em seguida, indique “PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador”. Será necessário enviar documentos.

