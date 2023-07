WhatsApp lança recurso para organizar suas mensagens e encontrar o que precisa

Está cada vez mais difícil encontrar pessoas que não usem o WhatsApp ao menos uma vez ao dia. Afinal, este é simplesmente o aplicativo de troca de mensagens mais famoso em todo o mundo, e que tem facilitado a vida de seus usuários significativamente.

Inclusive, um dos pontos de maior destaque em relação a ele é o fato de sempre receber novos recursos, pensados justamente para tornar a experiência de uso mais simplificada e mais segura, sempre respeitando totalmente a privacidade de cada pessoa.

E, dentro desse contexto, existe uma atualização que está dando o que falar, conforme será explicado a seguir.

O WhatsApp não para de surpreender com novos recursos | Imagem: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

A nova atualização do WhatsApp

O WhatsApp simplesmente conseguiu surpreender sua base de usuários com o anúncio de uma atualização completamente nova, cuja promessa é tornar a busca pelas mensagens antigas muito mais fácil. Trata-se do recurso chamado de “Filtro de mensagens”, por meio do qual os usuários conseguirão localizar de forma muito rápida toda informação desejada, em meio a tantas conversas que costumam ter dentro do aplicativo.

Este filtro é uma ferramenta exclusiva, e está posicionado convenientemente na parte de cima do aplicativo, de modo que a pesquisa entre as mensagens seja eficiente e ágil de fato.

E, embora seja algo que, no momento, ainda está passando pela fase de testes, o esperado é que tal função seja liberada junto às próximas atualizações do aplicativo, ficando mais acessível para os usuários.

Vale lembrar, ainda, que quem participa do programa do WhatsApp beta já consegue usar a funcionalidade em questão.

E, o melhor: é um filtro de mensagens que não está focado somente nos textos, permitindo buscas por links, gifs e imagens, por exemplo. Quem tem pressa de ter acesso a esta novidade, portanto, pode acessar sua loja de aplicativos e começar a fazer parte da versão beta do “Whats”, na qual tudo costuma acontecer primeiro.

Em relação ao uso do novo recurso do WhatsApp

Outra grande notícia sobre esta funcionalidade diz respeito ao fato de que ela não se limita somente ao celular, estando disponível também no WhatsApp Web, por exemplo. Sendo que em cada tipo de dispositivo o acesso ocorre de uma forma:

No iPhone, é preciso entrar na lista de contatos, ir na aba de pesquisa e, então, clicar no respectivo ícone do filtro para que ele fique ativo.

No Android, é preciso acessar a aba de pesquisa, clicar em “Não lido” e desativar o filtro, ativando-o logo em seguida.

No WhatsApp Web é só clicar no próprio ícone do filtro, localizado no menu superior do lado direito.

Esses passos tão simples dão ao usuário a possibilidade de encontrar uma mensagem específica com rapidez, sem o receio que ela fique perdida em meio às conversas, lembrando que muito em breve 100% da base se usuários poderão ter acesso a este recurso revolucionário.

Ou seja: no que diz respeito à praticidade, o WhatsApp definitivamente não mede esforços.

