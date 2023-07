Receita para BAIXAR vídeos do Instagram: feed, stories e reels

O Instagram é uma das redes sociais mais importantes atualmente, e muitas vezes nos deparamos com vídeos interessantes e que gostaríamos de salvar em nossos dispositivos. Porém, o aplicativo não oferece uma função nativa para o download de vídeos. Mas não se preocupe! Neste guia completo, vamos mostrar como baixar vídeos do Instagram de forma simples e rápida, tanto em dispositivos móveis quanto no computador.

nova função do Instagram d einteração. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Baixar Vídeos do Instagram no Android e iPhone

Para baixar vídeos do Instagram em dispositivos móveis, vamos te ensinar em um aplicativo chamado Repost. Disponível tanto para Android quanto para iOS, o Repost é gratuito e permite o download de vídeos do Feed e dos Reels. Para baixar vídeos do Stories, é necessário fazer o login na sua conta. Veja mais o passo a passo abaixo:

Passo 1: Copie o Link da Publicação

No seu dispositivo móvel, abra o Instagram e encontre o vídeo que deseja baixar. Toque nos três pontinhos no canto superior direito da publicação e selecione a opção “Copiar link” ou o ícone de link, dependendo da versão do aplicativo.O link da publicação será copiado para a área de transferência do seu telefone.

Passo 2: Abra o App Repost

Agora, abra o aplicativo Repost que você baixou anteriormente. O link copiado será automaticamente carregado pelo aplicativo. Aguarde alguns instantes até que o conteúdo apareça na tela do Repost.

Passo 3: Toque no Ícone de Compartilhamento

No canto superior direito da tela, você encontrará o ícone de compartilhamento. Toque nesse ícone para abrir as opções de compartilhamento do vídeo.

Passo 4: Faça o Download no Dispositivo

No iPhone, no menu que aparece, clique na opção “Save Video”. No Android, clique em “Copiar para…” e selecione a pasta do dispositivo onde deseja salvar o vídeo. Por fim, clique em “Colar” para iniciar o download.

Pronto! O vídeo do Instagram agora estará salvo na galeria do seu celular e você poderá assisti-lo sempre que quiser.

Baixar Vídeos do Instagram no PC

Caso você prefira baixar vídeos do Instagram diretamente no seu computador, existem algumas opções disponíveis. Alguns sites da internet permitem baixar vídeos do Feed, Stories e Reels. Veja mais sobre os passos para realizar o download:

Passo 1: Selecione o Tipo de Conteúdo

No site Save-Free, você encontrará diferentes abas de download para cada tipo de conteúdo. Escolha a aba correspondente ao formato de vídeo que você deseja baixar.

Passo 2: Copie o Link da Publicação

No seu navegador, acesse o Instagram e encontre o vídeo que deseja baixar. Copie o link da publicação diretamente da barra de endereço do navegador ou clicando nos três pontinhos no canto superior direito da publicação.

Passo 3: Cole o Link Copiado

No site Save-Free, cole o link da publicação no espaço destinado e clique em “View”. Aguarde o carregamento do link e o vídeo que você deseja baixar será exibido na tela.

Passo 4: Faça o Download

Após o vídeo ser carregado, clique em “Download Video” para iniciar o download do vídeo para o seu computador.

Além do Save-Free, existem outras opções de sites onde você pode baixar vídeos, Stories e Reels do Instagram, como o InstaVideoSave.net e o SnapInsta.app/pt.

