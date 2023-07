Alô, MOTORISTA! Placa “polêmica” dos carros pode acabar?

A Placa Mercosul, implementada no Brasil no ano de 2021, poderá passar por mudanças significativas nos próximos meses.

Um projeto de lei do que está em tramitação no Congresso Nacional, busca retomar a obrigatoriedade da exibição do nome da cidade e do estado na identificação dos veículos.

Desde então, a discussão em torno dessa proposta tem gerado debates sobre a efetividade e a relevância dessa medida, e provavelmente irá gerar ainda mais com as mudanças propostas recentemente.

Placa Mercosul vai acabar? . Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O que pode mudar?

Caso seja aprovado o projeto de lei, ainda precisará passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de chegar ao Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

De acordo com informações, a regra entraria em vigor um ano após sua publicação, aplicando-se somente aos emplacamentos ocorridos após essa data. Ou seja, os carros já emplacados não seriam afetados pela mudança.

Enquanto alguns especialistas e representantes do setor de trânsito veem que a inclusão do nome da cidade e do estado, melhoraria a identificação geográfica dos veículos e facilitar a fiscalização de infrações e crimes relacionados a eles, outros acreditam que essa mudança não traz ganhos significativos de segurança em relação aos modelos de placas atuais.

Um dos principais problemas apresentados é a questão da segurança das placas Mercosul desde sua implementação em 2018. Relatos de venda ilegal, oferta de placas falsas em sites de comércio e preços elevados têm sido recorrentes. Fora isso, o modelo atual dispensa o uso de lacre, o que pode gerar preocupações com a fixação correta das placas nos veículos.

É válido destacar que é essencial priorizar a correção das falhas existentes nos modelos de placas já em circulação antes de pensar em incluir o nome da cidade na identificação veicular.

Enquanto o debate continua, é fundamental que sejam considerados os aspectos de segurança, efetividade e custo-benefício das possíveis mudanças na Placa Mercosul.

A busca por um sistema mais seguro, prático e confiável para a identificação dos veículos é um desafio que requer a atenção de todos os envolvidos no setor de trânsito, visando garantir uma circulação segura e organizada nas vias do país.

O que são as placas Mercosul?

A placa Mercosul é a placa de identificação dos veículos, mas é conhecida como Mercosul porque tem o mesmo padrão para todos os países que fazem parte do bloco. Entre eles, estão Argentina, Uruguai e Brasil. Em outras palavras, significa que as placas de carro seguem o mesmo modelo, distinguindo-se pela nacionalidade.

