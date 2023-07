Nova rodada de CORTES do Bolsa Família anunciada para agosto

Os pagamentos de julho do novo Programa Bolsa Família devem terminar ainda neste final de semana, finalizando a rodada de repasses desse mês de julho, onde mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social receberam R$14 bilhões em recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que administra o programa, no entanto algumas famílias estão receosas de o quanto irão receber no mês de agosto, devido às mudanças recentes no programa de transferência de renda. Saiba mais detalhes abaixo.

Beneficiários do Bolsa Família teme cortes nos pagamentos do mês de agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

De olho no Bolsa Família de agosto

Os pagamentos de julho do novo Programa Bolsa Família devem ser encerrados em poucos dias, finalizando a rodada de repasses desse mês de julho, onde mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social receberam R$14 bilhões em recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que administra o programa.

No entanto, apesar de todos os repasses que houveram nesta rodada, muitas famílias ainda sentiram falta dos valores retroativos que o governo federal havia prometido para os beneficiários que foram bloqueados, atualizaram seus dados e acabaram sendo desbloqueados em julho. Agora, com a aproximação da chegada de agosto, muitos se perguntam se esses retroativos serão pagos.

Retroativos do Bolsa Família

Os pagamentos retroativos são os valores que ficaram guardados na conta das famílias bloqueadas por suspeitas de irregularidades e não puderam ser sacados por dois meses. No entanto, o governo prometia liberar essas quantias referentes a pelo menos dois meses de pagamentos para as famílias que regularizassem suas situações e, consequentemente, tivessem seu cadastro desbloqueado.

No entanto, inúmeros desbloqueios de famílias que atualizaram seus dados ocorreram nos meses de junho e julho, e muitas famílias reclamam que até o momento estes valores retroativos não foram pagos. Já o Ministério do Desenvolvimento Social, por sua vez, afirma que todos que deveriam receber obtiveram acesso as quantias, e orienta que os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) sejam procurados em caso de dúvidas.

Além disso, uma grande revisão cadastral que começou em fevereiro desse ano está em andamento entre os beneficiários do Bolsa Família, e portanto, os bloqueios deverão continuar acontecendo pelo menos até dezembro, situação que deve elevar a demando pelo recebimento dos retroativos do programa, tanto neste mês de agosto quanto nos demais meses.

Sendo assim, a orientação para as famílias que desejam receber os retroativos é que primeiro aguardem o final desse mês, pois o ministério promete finalizar os repasses no dia 31. Dessa forma, é recomendado verificar o aplicativo Caixa tem, por onde a maior parte dos beneficiários recebem, e outras contas que o titular do beneficio possa ter na Caixa Econômica Federal, pois o valor será liberado por um desses meios.

Contudo, se nada for recebido, será necessário reunir documentos de identificação e procurar uma agencia da Caixa para verificar se as quantias retroativas estão disponíveis e já podem ser recebidas diretamente no caixa do banco público. Caso contrário, em último caso, será preciso procurar um CRASA e explicar a situação para tentar obter ajuda.

Bolsa Família agosto: Calendário de pagamentos

De acordo com o calendário oficial de pagamentos divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, os repasses de agosto do novo Programa Bolsa Família começam no dia 18, com a liberação dos valores para as famílias com número final do NIS 1, e seguem acontecendo até o dia 31, quando as famílias com final do NIS 0 receberão. Confira no cronograma abaixo:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de agosto;

NIS de final 2 – depósito na conta em 21 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 19/08);

NIS de final 3 – depósito na conta em 22 de agosto;

NIS de final 4 – depósito na conta em 23 de agosto;

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de agosto;

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de agosto;

NIS de final 7 – depósito na conta em 28 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 26/08);

NIS de final 8 – depósito na conta em 29 de agosto;

NIS de final 9 – depósito na conta em 30 de agosto;

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de agosto.

