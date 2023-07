5 cidades são as MELHORES do MUNDO em qualidade de vida; como é morar lá?

Melhores cidades do mundo – Em um mundo em constante transformação e na sequência de um evento global impactante como a pandemia da Covid-19, a qualidade de vida vem sendo cuidadosamente monitorada em todo o planeta. Surpreendentemente, há uma luz no fim do túnel: após longos meses de adversidades, a qualidade de vida começa a ressurgir em inúmeras cidades ao redor do mundo, alcançando níveis recordes nos últimos 15 anos, segundo a The Economist Intelligence Unit. Isso, sem dúvida, é uma história que você vai querer continuar lendo.

As melhores cidades com qualidade de vida estão apresentando melhorias significativas após a crise da pandemia de covid-19. Foto: divulgação

Quais são as melhores cidades para se morar?

Segundo o Índice Anual de Habitabilidade Global, que avalia 173 cidades em critérios como estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura, a vida em muitos lugares do globo está melhorando de maneira significativa. A melhoria na qualidade de vida é amplamente atribuída aos avanços na saúde e na educação na Ásia, Oriente Médio e África. Paralelamente, o fim das restrições pandêmicas em todo o mundo levou a um aumento nos índices de cultura e meio ambiente, com eventos e exposições retornando com grande vigor.

No entanto, enquanto os dados podem pintar uma imagem geral, a verdadeira essência de um local é melhor capturada pelos relatos de quem vive lá. Portanto, buscamos conhecer os depoimentos de residentes em algumas das cinco principais cidades com as melhores classificações para descobrir por que eles apreciam viver nesses lugares.

Viena, na Áustria, por exemplo, não é estranha ao posto número um no índice dos melhores lugares para viver. Mesmo com a breve interrupção em 2021 devido à pandemia, Viena se mantém como um local altamente habitável com pontuações perfeitas para estabilidade, saúde, educação e infraestrutura. Filippou, um dos habitantes locais, expressa que a cidade histórica oferece um sistema de transporte público confiável, creches acessíveis e proximidade com cafés, teatros e vinícolas, fazendo de Viena um local de férias atemporal. Richard Voss, outro morador e gerente de vendas e marketing do hotel Das Tigra, acrescenta que a qualidade de vida da cidade é aprimorada por sua rica história cultural e pelas atividades disponíveis, desde degustar pratos tradicionais até visitar os vários mercados.

Na Austrália, tanto Melbourne quanto Sydney recuperaram suas posições no ranking depois da queda durante a pandemia. Melbourne, em particular, ganhou a pontuação mais alta do país em cultura e meio ambiente, características que os moradores adoram. Jane Morrell, ativista da deficiência e fundadora da Carer Solutions, destaca a culinária incrível, a cultura, a cena artística de Melbourne, bem como os eventos e atrações, além dos principais esportes e eventos internacionais. Ela também menciona a facilidade de locomoção na cidade, com bondes fáceis de usar circulando pelo distrito central e outros bairros, e a proximidade com praias e região de vinícolas de fama mundial.

Outros locais

No Canadá, Vancouver ficou em quinto lugar geral, liderando entre as cidades canadenses em termos de pontuação cultural e ambiental. Tony Ho, morador e pequeno empresário, diz que é muito fácil ir de Vancouver às florestas, ao mar ou às montanhas. Ele também ama a culinária diversificada da cidade, um reflexo da composição multicultural de Vancouver, que oferece tudo, desde injera etíope a momos tibetanos.

Na Ásia, Osaka, no Japão, a única cidade asiática entre as dez primeiras, obteve uma pontuação 100 em estabilidade, atenção médica e educação. A acessibilidade em Osaka é uma grande vantagem para os residentes, com Shirley Zhang, natural de Vancouver, destacando o baixo custo de vida em comparação com outras metrópoles. A cidade também parece mais segura do que outras grandes cidades, com Zhang observando que se sente muito segura para andar sozinha à noite.

Finalmente, Auckland, na Nova Zelândia, subiu mais de 25 posições em relação ao ano passado. Isso se deveu em grande parte à sua reabertura atrasada pela pandemia, onde as restrições e bloqueios não foram totalmente suspensos até setembro de 2022. Juntamente com sua pontuação perfeita em educação, a cidade também teve a pontuação mais alta em cultura e meio ambiente entre as dez melhores cidades. Megan Lawrence, que escreve para o My Moments and Memories, menciona a proximidade de Auckland com belas praias e destaca os eventos de classe mundial na cidade. Greg Marett, da empresa de turismo AAT Kings, complementa dizendo que a simpatia das pessoas é o que realmente torna Auckland um bom lugar para se viver.

Estes são apenas alguns exemplos do quanto a qualidade de vida em cidades ao redor do mundo tem melhorado, apesar das adversidades. E enquanto as condições continuam a mudar, uma coisa permanece constante: a resiliência e o espírito humano para se adaptar e prosperar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.

