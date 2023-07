Aviso: 2 erros do WhatsApp precisam ser corrigidos AGORA; veja como

Com mais de dois bilhões de pessoas usando o WhatsApp, de propriedade da Meta, o aplicativo de mensagens mais baixado do mundo se tornou o alvo principal de hackers, golpistas e bandidos. Para evitar que você se torne mais uma vítima dos criminosos cibernéticos, especialistas em segurança digital dão dicas de como configurar seu WhatsApp de maneira correta, de forma que a segurança dos seus dados fique garantida. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Especialistas dão dicas de como tornar o WhatsApp mais seguro contra crimes cibernéticos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp mais seguro

Utilizado por mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, o aplicativo de mensagens WhatsApp têm sido um dos alvos preferidos de criminosos para aplicar o mais diversos golpes, que vão desde o roubo de informações pessoais e bancárias, até a prática de extorsão de dinheiro.

Mas para que o usuário não se torne mais uma vítima nas estatísticas de crimes digitais, é preciso configurar corretamente o aplicativo, para ajudar a mantê-lo seguro contra ataques de phishing, e duas delas, inclusive, são imprescindíveis que todos os usuários mantenham ativadas.

Configurando a verificação em 2 etapas

Falando ao The Sun, especialistas em segurança digital pediram a todos os usuários que verifiquem se estão usando as melhores configurações possíveis do WhatsApp. Segundo eles, a configuração mais importante a ser ativada é a verificação em duas etapas, de acordo com Tom Davidson, especialista em segurança e diretor sênior da empresa cibernética Lookout.

“Esta é a primeira linha de defesa contra alguém que tenta acessar suas mensagens configurando seu número em outro dispositivo”, disse Tom ao The Sun.

“Com esta configuração habilitada, os usuários são solicitados a inserir um PIN antes que o número possa ser associado ao WhatsApp. Ele fornece proteção extra caso alguém consiga obter seu nome de usuário e senha”, explicou o especialista.

O uso da verificação em duas etapas pode ser vital quando se trata de impedir que hackers obtenham acesso às suas contas. Aprenda logo abaixo como ativar a confirmação em duas etapas.

Ativar a confirmação em duas etapas

Abra o WhatsApp e toque em Configurações. Toque em Conta > Confirmação em duas etapas > Ativar. Insira um PIN de seis dígitos e, em seguida, confirme-o. Insira um endereço de e-mail ao qual você tem acesso ou toque em Pular se não quiser adicionar um e-mail. Recomendamos que você adicione um endereço de e-mail para que você possa redefinir a confirmação em duas etapas e manter sua conta segura. Toque em Avançar. Confirme o endereço de e-mail e toque em Salvar ou OK.

Privacidade extra

Mas não pare por aí. O WhatsApp está repleto de recursos inteligentes projetados para proteger sua privacidade. Muitos deles estão escondidos em suas Configurações, na guia Privacidade.

“Esta seção permite que você defina todos os tipos de configurações relacionadas à privacidade, como quem pode ver seu perfil e status”, acrescentou Tom. “Você também pode configurar um bloqueio de tela e ativar a desativação de confirmações de leitura.”

WhatsApp é novo aparelho deve ser reconfigurado

Se você atualiza seu telefone regularmente, deve tomar cuidado extra, de acordo com o especialista cibernético Brian Higgins.

“Vale lembrar que, se você instalar o WhatsApp em um novo dispositivo, sua privacidade será redefinida para as configurações de fábrica”, disse Brian, especialista em segurança da Comparitech, em entrevista ao The Sun.

“Você deve verificar e atualizar suas configurações de privacidade regularmente. “E também faça ‘uma limpa’ na sua lista de contatos regularmente. “Tente se livrar de qualquer um que você não use há algum tempo ou que não reconheça”, finalizou.

Dicas adicionais

Existem algumas outras dicas importantes de segurança que você pode aproveitar. A primeira é garantir que você mantenha seu telefone e aplicativos atualizados com os patches de software mais recentes.

Essas atualizações geralmente incluem correções de segurança importantes que eliminam bugs usados por hackers para atacar seu dispositivo. E você também deve ter cuidado com qualquer pessoa que peça informações pessoais (como detalhes de cartão de crédito ou códigos de login), mesmo que o texto pareça vir de um amigo.

Se um hacker obtiver acesso à sua conta do WhatsApp, você poderá expulsá-lo fazendo login novamente.

