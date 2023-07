Pela 1ª vez em público! Homem gasta R$ 100 MIL para se transformar em Border Collie

Um japonês que gastou mais de US$ 20.000 para ‘se tornar’ um cachorro finalmente deu sua primeira caminhada em público, chamando atenção de quem passava, principalmente de amigos caninos. Incorporando um cachorro da raça Collie de pelo longo, afirmou que conseguiu realizar um grande sonho. Se ficou curioso, continue lendo mais abaixo para saber os detalhes dessa inusitada história.

Japonês gastou mais de U$ 20 mil por uma fantasia hiper-realista de cachorro. | Foto: Reprodução / YouTube

Lembra da Lassie?

Se a sua resposta é não, é compreensível, afinal Lassie era o nome de uma série dos anos 80, onde a protagonista de mesmo nome, era uma corajosa cadela da raça Rough Collie, ou popularmente chamada de Collie de pelo longo. História explicada, vamos aos fatos.

Um japonês conhecido apenas como Toco, gastou dois milhões de ienes, equivalente a quase R$ 100 mil para que fosse customizada uma fantasia hiper-realista de cachorro. Mais precisamente da raça Rough Collie, ou, como mencionamos acima, Collie de pelo longo, para realizar seu sonho de “tornar-se um animal”.

Em atualizações recentes compartilhadas com seus quase 30.000 inscritos do YouTube, Toco, que já pode ser chamado de Lassie japonesa, foi visto brincando em seu quintal de quatro e fazendo truques em troca de guloseimas.

Mas agora ele se aventurou em público pela primeira vez para revelar seu novo visual. Em dois recentes vídeos postados em seu canal do YouTube ‘Eu quero ser um animal’, Toco foi visto sendo levado para passear na coleira, farejando outros cães em um parque e rolando no chão.

Lassie humana ‘brinca’ com pedestre em seu primeiro passeio em público. | Foto: Reprodução / YouTube

A grande estreia de Toco, que foi capturada enquanto ele filmava um conteúdo para uma emissora de TV alemã, pareceu ser bem recebida pelos pedestres e outros cães, que pareciam curiosos. Não ficou claro se eles perceberam que Toco não era um cachorro real ou não.

“Virei um collie, realizando um sonho que tinha desde criança de ser um animal!” – escreveu Toco na legenda no início do vídeo.

Em uma introdução ao seu canal no YouTube, Toco explicou por meio de uma série de notas escritas traduzidas do japonês (ele não fala nos vídeos, pois quer ser um cachorro): “Prazer em conhecê-lo. Tornei-me um rough collie porque queria ser um animal… Por favor, deixe nos comentários sugestões do que gostaria de ver nos vídeos!”

Collie humano não quer ser reconhecido

Toco diz que esconde sua identidade humana porque não quer ser julgado por pessoas que conhece. “Não quero que meus hobbies sejam conhecidos, especialmente pelas pessoas com quem trabalho”, disse ele ao Daily Mail no ano passado.

“Eles acham estranho eu querer ser um cachorro. Pela mesma razão pela qual não posso mostrar minha verdadeira face. Raramente conto aos meus amigos porque tenho medo de que eles pensem que sou estranho”, disse ele em entrevista ao The Mirror.

“Lembro-me de escrever no meu livro de formatura do ensino fundamental que queria ser um cachorro e sair para passear”, revelou o japonês.

A empresa japonesa Zeppet, que faz figurinos para comerciais de TV e filmes, passou 40 dias fazendo a roupa de US$ 22.000 de Toco. Um porta-voz da empresa disse: “Modelado a partir de um cachorro rough collie, ele reproduz a aparência de um cachorro real andando sobre quatro patas”.

*Com informações do New York Post

