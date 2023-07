Os brasileiros precisam obedecer as leis de trânsito diariamente. Caso contrário além de tornar o trânsito um lugar mais perigoso — poderá receber multas bem salgadas. Dependendo da infração de trânsito, a multa pode ultrapassar os R$ 10 mil. Tudo varia de alguns fatores. Bem como horário, tipo, perfil do condutor. Quando isso ocorre o condutor está sujeito a várias penalidades — e a multa é somente uma delas. Entenda como funciona o sistema de multas e quais são as multas mais caras do Brasil. A última vai surpreender a todos!

ESTAS são as multas mais caras do trânsito brasileiro; fique alerta | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo as multas de trânsito

As multas de trânsito no Brasil são regidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Através dele as leis são originadas e devem ser seguidas. Caso contrário, o infrator terá que arcar com as consequências. As multas são divididas em leve, média, grave e gravíssimas. Para se ter ideia: uma multa leve o boleto é de R$ 88. Já no caso de uma multa gravíssima o boleto é de R$ 293,47.

Tudo varia da situação. Além do valor que o condutor precisa pagar, dependendo da multa também serão adicionados pontos na carteira de motorista. Portanto: as multas funcionam de acordo com a infração em si e situação que a multa foi originada.

Haja vista que existe o chamado ‘Fator multiplicador’. As multas podem ter valores maiores dependendo da situação que o condutor proporcionou aos demais. Gerando assim multas de milhares. Todo cuidado é pouco. Conheça as multas mais caras!

Estas são as multas de trânsito mais caras

O valor da multa é padrão. O que muda nisso tudo é o fator multiplicador. Ele que irá definir o valor total da multa e diferenciar os valores de multas do mesmo nível. Exemplo: uma multa gravíssima pode valer tanto apenas os R$ 293,47 quanto pode se tornar em até R$ 17 mil.

Omissão de socorro

Os condutores que se envolverem em acidentes de trânsito e deixam o local sem prestar o decido socorro irá arcar com uma multa gravíssima cujo o multiplicador é 5. Desse modo deverá pagar R$ 1.497,35. Outros fatores podem elevar ainda mais a multa. Bem como quando a pessoa não preserva o local do acidente ou omite informações relevantes sobre o ocorrido para as autoridades.

Dirigir embriagado

Os motoristas que dirigem sob a influência de bebidas alcoólicas deverão arcar com multas bem pesadas. A multa prevista é de nível gravíssimo: e o condutor receberá em sua casa o boleto de R$ 2.934,70 e terá sua CNH suspensa. Podendo posteriormente tentar o curso de reciclagem do documento.

Organizar ‘protestos’

Esta multa é uma das mais rigorosas. Os responsáveis por organizar interrupções da circulação nas vias sem autorização dos devidos órgãos terá que arcar com uma multa de R$ 17.608,20. Além disso, terá a CNH suspensa por 01 ano. É uma infração gravíssima multiplicada por 60.

Portanto, todo cuidado é pouco. É importante que o condutor tenha os devidos cuidados ao transitar pelas vias brasileiras. Evitando acidentes para si mesmo e terceiros e multas salgadas.

