Pesquisa mostra quais alimentos não podem ser comido depois das 21h

Muitas pessoas têm o costume de comer aquele petisco antes de dormir — por mais habitual que seja pesquisadores descobriram que isso pode ser prejudicial para à saúde se feito da maneira errada. A pesquisa foi realizada com mais de mil voluntários. Os resultados foram divulgados na Nutrition 2023 — um dos maiores eventos de nutrição dos Estados Unidos.

Pesquisa afirma que não se deve comer estes alimentos após às 21h

De acordo com a pesquisa comandada por pesquisadores do King’s College London — Reino Unido, comer lanches e petiscos após às 21h pode trazer malefícios à saúde. O estudo foi realizado com mais de mil voluntários — a maioria eram mulheres.

Os dados apresentaram que o horário cujo a refeição era feita é tão importante quanto a qualidade dos alimentos ingeridos. Os estudos levaram em consideração que 95% dos voluntários incluíam ao menos uma refeição por dia composta por lanches ou petiscos.

Isso representa cerca de 22% de sua ingestão total de alimentos diários. O resultado final foi obtido através de exames clínicos e questionários individuais.

Portanto — a pesquisa não recomenda o consumo o de petiscos industrializados e lanches prontos após este horário. Os voluntários que tinham esse hábito acabaram tendo um aumento significativo de gordura no sangue, açúcar no sangue e dos triglicerídeos. Haja vista que esses alimentos foram consumidos em horários distintos: em ambos não trouxeram benefícios à saúde, mas quando consumidos a noite os resultados pioraram.

A qualidade dos alimentos é um grande influente

Os voluntários que nutriam o hábito de consumir lanches durante o período noturno tinham indicativos de saúde mais baixos ao ser comparados com os demais que consumiam industrializados em outros horários. Portanto: os participantes que optaram pela alimentação depois das 21h tiveram indicativos de pré-diabetes, excesso de gordura no sangue e outros indicativos de glicose.

Os alimentos possuem um grande impacto nos resultados. É importante consumir alimentos de qualidade ao invés de alimentos processados e industrializados. Por exemplo: frituras e doces em excesso, jamais! Haja vista que o horário das refeições tem um impacto direto.

Visto que comer depois das 21h pode interromper o período que o corpo usa para equilibrar os níveis de açúcar no sangue — o chamado jejum noturno. Para preservar a saúde é recomendado alterar esses hábitos, se alimentar mais cedo e com mais qualidade.

Por mais que esses hábitos não tragam resultados a curto prazo, após um longo período de anos podem trazer resultados benefícios e maléficos para o corpo humano. Tudo depende do caminho escolhido a trilhar. Sem sombra de dúvidas é recomendado trilhar o caminho mais saudável.

Caso seja inviável não se alimentar nos horários estipulados é recomendado optar por alimentos mais leves e saudáveis. Como por exemplo: frutas. Todo cuidado é pouco.

