Por isso você pode ser BANIDO do WhatsApp para sempre

Evite ser banido do WhatsApp – Considerado uma das ferramentas digitais mais populares da atualidade, o WhatsApp tem sido utilizado para muito mais do que apenas troca de mensagens. Ele se tornou um instrumento essencial para o trabalho, publicidade e até compras no delivery. No entanto, há um risco iminente que paira sobre os usuários: o banimento da conta. Não é difícil encontrar usuários que foram banidos e, para evitar que isso aconteça, é necessário estar atento a alguns fatores essenciais.

Se você utilizar o WhatsApp GB, saiba que corre o risco de ser banido do aplicativo a qualquer momento, então é melhor evitar essa versão pirata. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Você pode ser banido se fizer isso no WhatsApp

Desde que foi lançado, em novembro de 2009, o WhatsApp passou por diversas atualizações para aprimorar a experiência do usuário. Agora, prestes a completar 14 anos de existência, a plataforma conquistou um espaço indiscutível no cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo. Seja para uso pessoal ou profissional, o aplicativo é um componente central da nossa interação digital diária. Portanto, a perda do acesso ao serviço poderia ser bastante prejudicial.

Porém, apesar de todas as funcionalidades que o aplicativo oficial oferece, há quem prefira utilizar versões modificadas, como o WhatsApp GB. Trata-se de uma versão pirata do WhatsApp, na qual os usuários podem personalizar as configurações de maneira mais ampla, com recursos que vão além dos disponíveis no aplicativo original. Essa opção, no entanto, pode trazer consequências graves.

Segundo o portal ‘Pronatec’, um dos maiores riscos de optar pela versão pirata é justamente o banimento da conta. Uma vez banido, o usuário só pode acessar o aplicativo novamente criando outra conta com um novo número. Além disso, ao contrário do aplicativo oficial, o WhatsApp GB não utiliza o sistema de criptografia para proteger as mensagens, aumentando consideravelmente os riscos de segurança dos usuários.

Segurança em primeiro lugar

A ilicitude da versão modificada e os perigos que ela traz para a segurança dos usuários devem ser levados em conta por aqueles que ainda optam por ela. É recomendado que todos os usuários do WhatsApp GB desinstalem o aplicativo imediatamente e passem a usar somente a versão oficial.

Um dos principais motivos para a utilização da versão pirata do WhatsApp era o anseio por mais privacidade. A versão GB permitia, por exemplo, que os usuários ocultassem a confirmação de que haviam visualizado as mensagens. No entanto, após algumas atualizações recentes, o aplicativo oficial já oferece essa funcionalidade. Portanto, a necessidade de usar uma versão modificada para obter esse recurso de privacidade não existe mais.

O uso consciente do WhatsApp, aliado ao conhecimento dos possíveis riscos relacionados a versões não oficiais do aplicativo, é fundamental para garantir uma experiência digital segura e protegida. Evitar o banimento da conta depende, em grande parte, das decisões dos usuários. Portanto, ao optar pela versão oficial do aplicativo, os usuários não só estarão protegendo suas contas de possíveis banimentos, como também estarão zelando pela própria segurança digital.

