Ritual SECRETO usa folhas de louro e serve para atrair dinheiro! Receita foi revelada

Nunca será exagero afirmar que o tempo todo existem pessoas que estão em busca das mais diversas alternativas para atrair mais dinheiro e melhorar a vida financeira de forma considerável. E, dentro desse contexto, sempre existirá quem ainda não conhece o verdadeiro poder que as folhas de louro tem, quando se trata de obter mais riqueza.

Mas, afinal: quais são as características que tornam as folhas desta planta serem tão especiais, e como elas realmente devem ser usadas, a fim de ajudar alguém a atrair mais dinheiro?

A boa notícia é que as respostas para tais questionamentos são muito mais simples do que se imagina, e estão explicadas no decorrer da leitura deste artigo.

As folhas de louro são ótimas em diversos sentidos | Imagem: azerbaijan_stockers / freepik.com

Entendendo um pouco mais sobre o louro

O louro, de modo geral, teve um papel muito importante entre os romanos e os gregos, além de ter seu uso também no Oriente, que é nada menos que o local de origem da famosa prática da defumação.

Inclusive, queimar as folhas de louro dentro de locais que estejam fechados é algo milenar, que perdura até hoje, bem como a queima dos famosos incensos. E isso acontece pelo fato de que a planta em questão beneficia a saúde e, também, consegue atrair muita prosperidade.

O ritual acima citado se difundiu por que as folhas desta planta nada mais são do que verdadeiras ervas purificadoras, bem como a fumaça que soltam. E, claro: elas também são usadas na culinária, para compor as mais diversas receitas, além de também atuarem como base para o preparo de sabões, perfumes e cremes.

Os benefícios da planta louro

O louro, por meio de suas folhas, proporciona bem-estar e, também, consegue aromatizar qualquer ambiente.

Trata-se de uma planta que ainda fortalece todo o sistema imunológico, leva calma para o sistema nervoso, reduz diversas dores pelo corpo e estimula as atividades ligadas à mente, não sendo à toa que a defumação à base de folhas de louro é ideal para os momentos de mau humor e estresse.

Seu cheiro é repleto de propriedades calmantes que trazem prosperidade, paz espiritual e relaxamento.

Como fazer o ritual das queimas das folhas de louro

O ritual propriamente dito definitivamente não poderia ser mais simples, sendo que o primeiro passo a ser seguido é pegar folhas de louro e colocá-las dentro de uma travessa que não seja inflamável, acendendo em seguida um isqueiro ou fósforo sobre elas.

Inclusive, sendo possível, é válido manter o ambiente completamente fechado, a fim de que o aroma dessas folhas possa penetrar este local de maneira mais eficaz.

A pessoa que estiver fazendo o ritual deve voltar ao local aproximadamente 10 minutos depois, abrir todas as janelas e portas, soprar todas as brasas e respirar de forma profunda. É neste momento, por sinal, que deve-se aproveitar o aroma para relaxar a mente e o corpo o máximo possível.

