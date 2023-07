Quais mulheres podem pedir R$ 200 de benefício extra para o governo?

Benefício para mulheres – Na última sexta-feira (21), a cidade de Toledo, no Paraná, se tornou palco de um importante avanço em termos de políticas públicas voltadas para a saúde da mulher. Beto Lunitti (MDB), prefeito da cidade, sancionou a atualização da Lei “R” nº 135/2009. A medida abrange o programa “Mãe Dedicada/Pré Natal 100%”, no qual parturientes que realizaram o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS) receberão o benefício de R$ 200,00 em parcela única.

O programa “Mãe Dedicada/Pré Natal 100%” em Toledo proporciona benefício de R$ 200,00 para as mulheres que realizaram o pré-natal pelo SUS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Estas mulheres têm direito a um benefício extra

Os autores da proposta são os vereadores Dudu Barbosa e Leoclides Bisognin, que afirmaram que, embora a lei tenha passado por uma atualização, o benefício continuará mantendo o seu caráter continuado e permanente. A intenção é motivar as gestantes a seguir com o pré-natal sem interrupções, acompanhando de perto a saúde tanto da mãe quanto do bebê.

Para ter direito ao benefício de R$ 200,00, há alguns critérios que devem ser cumpridos pelas futuras mães. Em primeiro lugar, é necessário ser moradora de Toledo e ter feito o pré-natal no SUS desde o primeiro trimestre da gravidez. Além disso, é preciso ter realizado pelo menos sete consultas de frequência mensal antes do parto.

Outro requisito para receber o auxílio é que a mãe realize a puericultura no prazo de até 30 dias após o nascimento do filho e a consulta puerperal no máximo até 42 dias. O pedido do benefício deve ser feito pela parturiente em até seis meses após o parto.

Iniciativa ainda é pouco conhecida

Apesar da importância e do potencial de impacto positivo desse benefício para as mães de Toledo, a diretora da Rede de Atenção Primária à Saúde, Tatiane Veiga Rodrigues, revelou que a iniciativa ainda é pouco conhecida na cidade. De acordo com Tatiane, das 2 mil mulheres que engravidam anualmente no município, apenas 500 solicitam o benefício.

Percebendo a necessidade de uma maior divulgação sobre o programa, Tatiane sugeriu a intensificação da informação sobre o benefício nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e no Ambulatório Materno Infantil (AMI).

Na visão do prefeito Beto Lunitti, o programa “Mãe Dedicada/Pré Natal 100%” evidencia o compromisso da Prefeitura com a saúde da população desde o momento da concepção. Lunitti ainda destacou a importância do AMI, que acompanha as crianças durante os 1 mil primeiros dias de vida, assim como as suas mães. A iniciativa é um exemplo de como políticas públicas bem desenhadas e direcionadas podem fazer a diferença na vida dos cidadãos, especialmente quando se trata de saúde materna e infantil.

