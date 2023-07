ChatGPT revela estratégia para ganhar R$ 1.000 todos os dias

Dá para ganhar dinheiro no ChatGPT? Já se imaginou utilizando uma ferramenta de inteligência artificial para elaborar estratégias de ganhos financeiros? Pode parecer ficção científica, mas já é realidade. A IA que vem despertando grande interesse neste sentido é o ChatGPT, cuja fama ultrapassou barreiras e atraiu a atenção de milhões em pouco tempo. E você sabia que ela pode te ajudar a ganhar dinheiro? Acompanhe a seguir para entender melhor essa possibilidade.

Com a ajuda do ChatGPT, é possível obter estratégias confiáveis para ganhar dinheiro, como no day trade, que pode oferecer oportunidades de lucro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

ChatGPT pode te ajudar a ganhar dinheiro

Desde seu lançamento em novembro de 2022, o ChatGPT conquistou uma base de 100 milhões de usuários já em janeiro, marcando a história como a plataforma de crescimento mais acelerado. Trata-se de uma ferramenta que emprega um avançado modelo de aprendizado profundo de linguagem, conhecido como Transformer. O programa é treinado com vastas quantidades de dados textuais – artigos de notícias, diálogos online, literatura e muito mais – a fim de aprender e gerar texto de maneira natural.

A performance dessa IA é tão avançada que é possível confundir seu texto com o de um humano. Sim, mesmo o parágrafo que acabou de ler foi produzido pela máquina, e não por um escritor de carne e osso. Pode parecer surpreendente, mas a versatilidade do ChatGPT vai além. Enquanto muitos utilizam a IA para desenvolver trabalhos acadêmicos, redigir artigos e até criar poesias, poucos têm conhecimento de sua potencialidade para criar estratégias financeiras.

Estamos falando sobre uma inteligência artificial que conseguiu aprovação em provas complexas como o MBA da Universidade de Wharton e o Exame de Licenciamento Médico dos Estados Unidos (USMLE). Receber conselhos financeiros dessa ferramenta é completamente diferente de pedir orientações a um colega de trabalho ou de faculdade. Por isso, colocamos à prova o ChatGPT para oferecer estratégias eficientes para quem busca ganhar dinheiro online, particularmente no universo do day trade.

Se você não está familiarizado, o day trade é uma forma de investimento na Bolsa de Valores em que os ativos são comprados e vendidos no mesmo dia. Pode ser feito com qualquer ativo negociado em bolsa, como ações, fundos imobiliários, fundos de investimento e outros. Contudo, é mais comum negociar ativos próprios dessa modalidade, como contratos futuros de dólar e de índice, aproveitando as oscilações do mercado financeiro.

A controvérsia em torno do day trade reside no fato de que essa modalidade de investimento já causou prejuízos a muitos investidores brasileiros. De acordo com uma pesquisa da FGV, mais de 97% dos usuários perdem dinheiro com day trade. Entretanto, esse percentual por si só pode não ser suficiente para uma compreensão aprofundada da situação.

Será que esses usuários que perderam dinheiro possuíam o conhecimento e a técnica necessários para ter boas chances de lucrar neste mercado? Ou estavam apenas contando com a sorte? De qualquer forma, o day trade, como qualquer investimento, não é isento de riscos. Mas, por outro lado, existem muitos casos de enriquecimento rápido com esse método, principalmente quando as oportunidades de renda são aproveitadas com o devido controle de riscos.

E foi neste contexto que perguntamos ao ChatGPT se seria possível ganhar, por exemplo, R$ 1.000 por dia com day trade. A resposta da IA foi enfática: é possível, mas não é garantido. Como em todas as atividades financeiras, não há garantia de lucro. Mesmo um emprego estável pode resultar em uma demissão inesperada.

Investimento arriscado

O day trade, indiscutivelmente, é um investimento que carrega riscos. Portanto, a recomendação unânime entre todos os especialistas é que você não deve investir mais do que está disposto a perder. No entanto, se você respeitar essa recomendação e investir com prudência, é plenamente possível ganhar R$ 1.000 por dia no day trade, como ressaltou o ChatGPT.

Mas, então, por que a maioria perde dinheiro neste mercado? Segundo o ChatGPT, a resposta está em cinco pontos principais: falta de conhecimento, ausência de estratégia, falta de paciência, alavancagem excessiva e falta de diversificação.

Concluímos, portanto, que o day trade é uma maneira arriscada, mas também potencialmente lucrativa de ganhar dinheiro. É crucial tratar essa atividade como uma oportunidade de gerar renda extra, e não como uma fonte principal de renda. E mesmo quando investidores dedicam apenas uma pequena parte do seu tempo e dinheiro ao day trade, existem muitos casos de enriquecimento pessoal notáveis.

