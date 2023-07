Ventos de até 230 km/h podem chegar ao Brasil? Supertufão está formado

Ventos fortes no Brasil – Impulsionado pelas correntes mornas do Oceano Pacífico, um fenômeno climático ameaça o equilíbrio de áreas costeiras. Um tufão, intitulado Doksuri, avança com crescente potência em direção às Filipinas, podendo, em breve, alcançar o status de supertufão.

O tufão Doksuri traz ventos devastadores em direção ao Brasil, ameaçando atingir áreas do Oceano Pacífico. Foto: divulgação

Brasil pode registrar ventos de até 230 km/h?

A natureza agita-se em toda a sua imprevisibilidade. O Doksuri, inicialmente um tempestade tropical que se originou no Pacífico Ocidental na manhã de domingo, 23, apresentou uma rápida intensificação, alcançando, ainda no mesmo dia, a classificação de tufão. De acordo com a agência meteorológica filipina Pagasa, a tempestade avança com ventos que alcançam a velocidade de até 230 km/h.

Este fenômeno, também conhecido como Egay nas Filipinas, está em pleno processo de intensificação, aproximando-se da potencial transformação em um supertufão de categoria 5 – o nível mais alto e devastador na escala de furacões. A agência meteorológica local sinalizou que o Doksuri possivelmente tenha alcançado essa classificação entre o final de terça-feira, 25, e o início de quarta-feira, 26.

Com trajetória delineada em direção a Luzon – a maior e mais populosa ilha das Filipinas – o tufão pode atingir a costa nordeste a qualquer momento, levando consigo a possibilidade de despejar até 250 mm de chuva na região. No entanto, a quantidade de chuva pode escalar para cerca de 450 mm até esta quinta-feira, 27. Isso traz um cenário de grande preocupação para as regiões que estão na rota do Doksuri, especialmente quando o tufão atingir o Mar da China Meridional.

Alerta máximo

Taiwan, Hong Kong e partes do sul da China estão atentos à iminência do fenômeno climático, já em alerta máximo. Essas regiões estão adotando medidas de precaução necessárias para garantir a segurança de suas populações. O poderoso tufão pode ocasionar danos severos nas residências locais, dependendo da intensidade do vento que se espalha pela costa.

A atenção das autoridades e populações das áreas que poderão ser afetadas pelo tufão, como Luzon, Taiwan, Hong Kong e partes do sul da China, está voltada para os desenvolvimentos do Doksuri. Elas estão se preparando para enfrentar possíveis impactos significativos.

Em meio à evolução desse cenário climático desafiador, as áreas afetadas pelo tufão Doksuri se preparam para os possíveis efeitos devastadores desse fenômeno. A força da natureza não deve ser subestimada e a preparação e prevenção se mostram como os melhores aliados da população. Conforme o Doksuri avança, a mensagem de alerta está clara: é necessário tomar todas as medidas de precaução para garantir a segurança em face da ameaça iminente.

