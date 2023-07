Como Mercúrio em Leão impactará o seu signo agora

Mercúrio em Leão – Nos próximos dias, nosso planeta estará sob um novo plano astrológico: Mercúrio, o planeta da eloquência, inteligência, amizade e conhecimento, vai entrar na constelação de Leão. Esse trânsito planetário, que começou na terça-feira, 25 de julho, promete trazer uma série de mudanças na vida dos terráqueos. A proximidade com o Sol, a estrela central do nosso Sistema Solar, deverá potencializar os efeitos dessas transformações, particularmente para aqueles cujo Mapa Astral indica um posicionamento mais incisivo de Mercúrio. Continue a leitura e descubra como isso vai afetar seu signo!

Com a entrada de Mercúrio em Leão, os leoninos sentirão uma nova coragem e confiança para enfrentar desafios no trabalho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O que significa Mercúrio em Leão?

Para os arianos, o trânsito de Mercúrio por Leão trará uma energia positiva, tornando-se o momento propício para a iniciativa de novos negócios e para cultivar momentos significativos ao lado de quem se ama. Já os taurinos precisarão exercer cautela nas finanças e evitar investimentos nesse período. Para eles, a prioridade será focar em momentos com a família e manter os pés no chão.

Por sua vez, os geminianos deverão ser prevenidos quanto a gastos exorbitantes, especialmente em atividades ligadas à religiosidade. Para os cancerianos, o período exigirá mais paciência, pois podem se sentir mais fatigados do que o normal. Além disso, não é aconselhável fazer grandes investimentos durante essa fase.

Já os leoninos, em seu próprio signo, vão vivenciar um período de coragem e autoconfiança. Entretanto, é importante evitar atitudes arrogantes no ambiente de trabalho. Enquanto para os comprometidos haverá momentos de dificuldades, os solteiros desfrutarão de um brilho especial.

Em contrapartida, virginianos precisarão fortalecer a saúde mental, pois muitos obstáculos podem surgir. O ideal é manter-se ocupado com o trabalho e dedicar um tempo para estar com amigos e família. Librianos, por outro lado, deverão adotar uma postura mais econômica. Esse é o momento de fazer um pé de meia e planejar uma viagem de negócios com colegas ou superiores.

Outros signos

Os escorpianos deverão se voltar para si mesmos durante este período, aproveitando para planejar uma viagem em família. Para os solteiros do signo, um novo interesse amoroso pode surgir através de amizades. Já os sagitarianos devem focar na saúde e exercer paciência em relação a mudanças no trabalho.

Capricornianos, preparem-se para a realização de sonhos! Será um período fértil para sentir-se satisfeito com a vida e, para os solteiros, encontrar um parceiro para casar. Aquarianos, por outro lado, devem se preparar para uma nova empreitada profissional. Apesar do aumento na carga de trabalho, os frutos serão excelentes.

Por fim, para os piscianos, o período promete ser mais desafiador. Sentimentos de exaustão podem prevalecer, mas a solução pode estar em uma viagem com amigos. O lado positivo é que o momento também é propício para a abertura a um novo amor.

Compreender a influência dos astros em nossas vidas é uma maneira de se preparar para os desafios e oportunidades que se apresentam. Então, se você tem interesse em astrologia, mantenha-se atualizado sobre as mudanças astrológicas e use essas informações para planejar melhor suas ações e decisões. Afinal, como diz o ditado: “Os astros inclinam, mas não obrigam”.

