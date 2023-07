Veja se você tem direito a R$ 500 de bônus por colocar o CPF na nota

Colocou o CPF na nota? Nesta quinta-feira (27), um evento de grande expectativa para os cidadãos do Rio Grande do Sul irá acontecer. Trata-se do sorteio de número 130 do programa Nota Fiscal Gaúcha, realizado pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-RS), onde serão distribuídos prêmios no valor total de R$ 700 mil. O prêmio principal a ser sorteado será de R$ 50 mil.

Nesta quinta-feira, ocorrerá o sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha, e o CPF é fundamental para participar. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bônus por CPF na nota

Além do valor mais alto em jogo, há uma série de outros prêmios aguardando os sortudos. Estão previstos dez prêmios de R$ 5 mil cada, cem premiações de R$ 1 mil, além de mil prêmios de R$ 500,00. A disputa é grande, com um total de 479 bilhetes na corrida pelos prêmios. Para concorrer, é necessário que o consumidor esteja inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha e tenha solicitado a inclusão do CPF na nota fiscal durante o mês de junho.

Veja também: Esta é a VERDADEIRA vantagem de colocar o CPF na Nota Fiscal

A Nota Fiscal Gaúcha é uma iniciativa instaurada em 2012, através da Lei nº 14.020. Ela tem como objetivo principal fomentar a cidadania fiscal e aumentar a arrecadação estadual, incentivando a emissão de documentos fiscais. A mecânica é simples: ao realizar uma compra, o consumidor deve incluir o número do CPF no documento fiscal.

No entanto, os benefícios de participar do programa vão além da possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro. Incluir o CPF na nota fiscal também pode resultar em descontos no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), através do programa “Bom Cidadão”. Vale lembrar que o desconto é concedido de acordo com o número de notas fiscais emitidas em um período de 12 meses, podendo alcançar até 5% de abatimento.

Como participar do sorteio

Para participar do sorteio, cada real gasto, registrado com o CPF na nota, corresponde a um ponto. Ao acumular 100 pontos, o consumidor recebe um bilhete eletrônico, que o habilita a participar dos sorteios da Nota Fiscal Gaúcha. Para acompanhar a pontuação e os bilhetes liberados, o cidadão pode acessar o site oficial do programa, disponível em https://nfg.sefaz.rs.gov.br, e buscar a seção “Sorteios”. Alternativamente, é possível consultar essa informação através do aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha, disponível para sistemas Android e iOS.

No mesmo site e aplicativo, após a realização dos sorteios mensais, os ganhadores podem resgatar seus prêmios no menu “Meus Prêmios”. A Nota Fiscal Gaúcha, portanto, surge como uma oportunidade de concorrer a prêmios valiosos, além de incentivar a cidadania fiscal e ainda possibilitar descontos no pagamento do IPVA, o que certamente é um estímulo para que os cidadãos gaúchos continuem exigindo seus documentos fiscais e participando do programa.

Veja também: Colocando o CPF na nota você pode ganhar mais de R$ 46.789,20