Amanhã (28) termina o prazo para receber até R$ 2 MIL do governo

Como receber este auxílio do Governo – Em Mato Grosso, a busca pelo aperfeiçoamento esportivo recebe um suporte considerável do programa Olimpus, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O programa tem como principal recurso o Bolsa Atleta, que tem transformado a realidade dos esportistas locais, e cuja participação, em breve, poderá ser estendida a mais atletas. Acompanhe os detalhes dessa notícia.

Mais de 350 esportistas já contam com o auxílio financeiro mensal do Bolsa Atleta do governo do Mato Grosso, mas com o novo edital, 615 talentos serão beneficiados e poderão receber o auxílio. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Posso receber este dinheiro do Governo?

Atualmente, o Bolsa Atleta já proporciona uma contribuição mensal para mais de 350 esportistas em Mato Grosso. No entanto, esse número deverá sofrer um considerável acréscimo com a divulgação do novo edital do programa, que agora deverá atender a 615 atletas por todo o estado.

O Bolsa Atleta tem se mostrado uma verdadeira força propulsora para a carreira dos atletas mato-grossenses. O auxílio financeiro possibilita investimentos em treinamentos, equipamentos, e até mesmo em despesas diárias. É um recurso valioso para que os atletas possam se desenvolver e evoluir no esporte.

Uma das marcas mais significativas do programa Olimpus é o seu caráter inclusivo. Atletas com e sem deficiência são igualmente beneficiados. Refletindo essa valorização da inclusão, o programa destina 20% das bolsas a atletas com deficiência.

Com investimento total de 6,6 milhões de reais, serão distribuídas 615 bolsas de auxílio mensal. O benefício será destinado a atletas, paratletas e atletas-guias, e irá abranger diversas categorias, incluindo Atleta Infantil, Atleta Base, Atleta Estudantil, Atleta Nacional e Atleta Internacional. As bolsas variam entre 200 e 2.000 reais mensais.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos. As inscrições para o Bolsa Atleta em Mato Grosso estão abertas, mas somente até a sexta-feira, dia 28. A inscrição é feita por meio do formulário online, disponível no site da Secel-MT, pelo seguinte link: https://www.secel.mt.gov.br/-/edital-n%C2%BA-02/2023/secel-bolsa-atleta.

Bolsa para atletas

A bolsa tem feito uma diferença significativa na vida dos atletas contemplados. Em uma edição do podcast Conecta Jovem, a atleta paraolímpica Ana Carolina Duarte declarou que o benefício tem sido fundamental para a sua manutenção e progresso no esporte. O auxílio proporciona a ela não apenas uma independência financeira, mas também uma independência física, pois garante acesso aos recursos necessários para a sua prática esportiva.

O Secretário Adjunto de Esporte e Lazer da Secel-MT, David Moura, também participou do podcast, ressaltando a importância do programa Olimpus e do impacto positivo do Bolsa Atleta para a comunidade esportiva do estado.

Ana Carolina Duarte enfatizou, ainda, a relevância do auxílio na sua trajetória esportiva. Ela ressaltou que o programa é uma iniciativa que possibilita o crescimento do esporte local. Portanto, ao lado de David Moura, ela destaca a importância de oportunidades como essa, proporcionadas pelo programa Olimpus, e encoraja outros atletas a aproveitarem essa chance.

