Prefeitura abre concurso para todos os níveis e pagará até R$ 18 MIL

Prefeitura com vagas em concurso – Residentes do município de Irani, em Santa Catarina, podem ter encontrado uma porta aberta para novas possibilidades de carreira, com a divulgação do mais recente concurso público da Prefeitura. As vagas são amplas e variadas, englobando todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior. Não perca esta oportunidade de ingressar no serviço público e fazer a diferença na comunidade local!

Concurso de Prefeitura com inscrições abertas

Conduzido sob a organização da renomada banca SC Treinamentos, o processo seletivo da Prefeitura de Irani é destinado à contratação imediata de 20 profissionais, além da formação de um cadastro reserva. Isso significa que os candidatos podem concorrer a posições de trabalho na administração pública, com destaque para oportunidades no setor da saúde. E não é só isso, o certame traz à tona uma gama de oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Inclusive, os interessados que possuem ensino fundamental podem concorrer a uma vaga efetiva para vigia. Para aqueles que concluíram o nível médio/técnico, há três vagas disponíveis para Agente Comunitário De Saúde e duas vagas para Auxiliar de Sala.

Adicionalmente, profissionais com formação superior também são incentivados a participar. Há vagas para Analista de Licitação e Contratos, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Geografia, Professor de Inglês, Professor de Leitura, Professor de Matemática e Professor de Português.

Os benefícios financeiros para cada cargo também são um chamariz para o concurso, com salários que variam de acordo com o cargo e a carga horária, que pode ser de 10 a 40 horas semanais. Para dar uma ideia, a remuneração inicial é de R$ 1.288,01, podendo alcançar impressionantes R$ 18.142,96, dependendo da posição almejada.

Quanto à seleção dos candidatos, o processo se dará por meio de uma prova objetiva, uma prova de títulos de caráter classificatório (exigida para alguns cargos) e uma prova prática (também para alguns cargos, com caráter eliminatório e classificatório). Segundo o edital, a aplicação da primeira etapa está prevista para ocorrer no dia 3 de setembro de 2023.

Como se inscrever

Se você se interessou e deseja participar, as inscrições para o concurso podem ser realizadas até às 23h59 do dia 23 de agosto de 2023. Para isso, você precisa acessar o site da banca organizadora (https://portal.sctreinamentos.selecao.site/edital/ver/613) e preencher a ficha de candidatura.

Vale ressaltar que existe uma taxa de participação que varia conforme o cargo pretendido, estabelecida entre R$ 50 e R$ 100. No entanto, se você estiver desempregado ou for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, pode solicitar a isenção dessa taxa. Para tal, deve-se acessar a página da SC Treinamentos até o dia 13 de agosto e preencher o requerimento de isenção.

Como citamos, a Prefeitura de Irani está proporcionando uma grande chance para quem busca uma carreira estável e promissora. Seja qual for o seu nível de escolaridade, existe uma vaga esperando por você. Portanto, não perca tempo, inscreva-se e comece a se preparar para esta nova etapa profissional!

