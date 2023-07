Quem ficou de fora nesta segunda (31) receberá quando a restituição do IR?

Não recebeu a restituição do IR? A partir da próxima segunda-feira, 31 de agosto, milhões de brasileiros poderão ter uma boa notícia ao conferir suas contas bancárias. Trata-se do pagamento do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023, um acontecimento que sempre gera expectativas. Entretanto, aqueles que não forem contemplados neste momento não devem se preocupar, pois ainda haverá mais dois lotes para serem liberados até o final de setembro.

O 3º lote da restituição do IR será pago em 31 de agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quando vou receber a restituição do meu IR?

Ao longo das últimas rodadas de pagamento, a Receita Federal já beneficiou milhões de contribuintes. Em 30 de maio, durante a primeira rodada, mais de 4,1 milhões de pessoas tiveram acesso às restituições. Na sequência, o segundo lote foi realizado em 30 de junho e atendeu a 5,1 milhões de contribuintes, com uma quantia total distribuída de 7,5 bilhões de reais.

Mas se você ainda não foi um dos contemplados, vale a pena lembrar que o processo de consulta para verificar se a sua restituição está incluída no terceiro lote pode ser feito até o último dia 24, por meio do site oficial da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br).

Para realizar a consulta, basta acessar o site, buscar pela aba “Meu Imposto de Renda” e em seguida clicar em “Consultar a Restituição”. Outra opção é usar a barra de pesquisa localizada no canto superior direito da tela. Através desses passos, os contribuintes podem ter acesso à data de pagamento do próximo lote de restituição.

Ainda no site da Receita Federal, mesmo após a declaração estar finalizada, o cidadão pode realizar uma consulta completa. Isso inclui a resolução de pendências por meio do extrato de processamento, que pode ser acessado na plataforma digital do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Além disso, o portal também fornece informações sobre possíveis dados incorretos que foram inseridos no sistema.

Calendário de lotes

Aqueles que já estão de olho no calendário para os próximos lotes de restituição do Imposto de Renda 2023, podem se programar conforme as seguintes datas: a consulta para o quarto lote estará disponível até o dia 24 de agosto e o pagamento será realizado no dia 31 do mesmo mês. Já para o quinto e último lote, a consulta poderá ser feita até o dia 22 de setembro e o pagamento acontecerá no dia 29 de setembro.

Importante lembrar que a restituição é enviada para a instituição financeira que o contribuinte informou no momento da declaração do Imposto de Renda. Caso o valor não seja depositado, ou se houver qualquer outra dificuldade, o cidadão tem a opção de reagendar o recebimento da restituição por meio do portal do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/federal/restituicao-de-imposto-de-renda/).

Assim, à medida que o ano avança, os contribuintes brasileiros podem esperar pela restituição do Imposto de Renda. Mesmo que o valor não seja depositado no terceiro lote, ainda haverá mais duas oportunidades até o final de setembro. Portanto, é importante manter-se informado e conferir regularmente o status da restituição no site da Receita Federal.

