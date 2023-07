Cortes de cabelo para você ficar 19 anos mais jovem

Recorrer a diferentes cortes de cabelo no decorrer da vida é algo comum para a maioria das pessoas, principalmente quando se trata do público feminino. Afinal, sempre é hora de dar uma renovada no visual, por qualquer motivo que seja, e até mesmo seguir tendências que estão em alta no momento.

Vale frisar, inclusive, que assim como as roupas, alguns cortes também são “moda”.

Porém, a adesão a um corte totalmente novo também pode estar ligada a um fator que atinge a todos mais cedo ou mais tarde: a inevitável passagem do tempo.

Os cortes de cabelo certos fazem verdadeiros milagres | Imagem: Tim Mossholder / unsplash.com

Alguns cortes de cabelo de fato têm o poder de rejuvenescer

A procura pela famosa e inalcançável juventude eterna não deixa de ser um desejo muito comum entre boa parte das pessoas. E, embora seja impossível deter o envelhecimento completamente, existem algumas maneiras de manter o realce da aparência e de fato parecer ser alguém mais jovem. E um destes segredos para sentir novamente a vitalidade é nada menos do que escolher muito bem entre os cortes de cabelo que existem.

Afinal, um simples penteado realmente tem o poder de transformar um rosto, dando a ele uma aparência muito mais fresca e jovem.

E, no decorrer deste artigo, algumas opções estilosas e populares serão apresentadas.

Veja também: Já conhece? WhatsApp tem 3 novas funções interessantes no Brasil

Os cortes de cabelo que rejuvenescem consideravelmente

A ideia de ficar praticamente duas décadas mais jovem somente escolhendo um corte de cabelo pode parecer absurda, mas isso é totalmente possível, graças aos cortes apresentados a seguir:

Corte 1: o pixie moderno

Quem procura uma mudança que seja repleta de atitude pode apostar no corte pixie sem medo: trata-se de uma opção ultracurta, cheia de feminilidade e ousadia.

Esta proposta nunca sai de moda, e permite que se brinque com texturas e até mesmo com comprimentos, sendo considerando o estilo da pessoa como ponto de partida.

Corte 2: o desgrenhado

Já quem ama fios cheios de movimento e um visual consideravelmente mais casual pode gostar de ter um corte de cabelo desgrenhado, que é feito em camadas e, por isso, fornece uma aparência mais despenteada para quem o usa.

É uma opção mais atrevida e com volume, ideal para quem gosta de ter um toque mais boêmio em sua vida.

Corte 3: o comprido acompanhado de uma franja

Entre os cortes de cabelo que são acompanhados de um ar mais jovem, este não poderia estar de fora, tendo um lado mais retrô, por conta da franja.

O comprimento, neste caso longo, pode até mesmo ser longo, para quem busca algo atemporal ou romântico.

De fato, quando o assunto é rejuvenescer muitos anos apenas escolhendo o corte de cabelo perfeito, existem opções muito boas disponíveis, prontos para fazer qualquer pessoa se sentir muito mais jovem e cheia de vida.

Porém, é preciso considerar que apenas apostar nos melhores cortes de cabelo não basta.

Afinal, para que tenham sempre a aparência ideal, os fios necessitam de cuidados com os produtos certos: a hidratação, por exemplo, jamais deve ficar de lado.

Veja também: Ministro afirma que devedores do FIES serão procurados em breve