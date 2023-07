Coloque arroz neste lugar da sua casa para atrair dinheiro

Caso você esteja sentindo que o dinheiro está escasso, saiba que é possível atrair prosperidade facilmente por meio de um ritual com arroz. Segundo os princípios do Feng Shui, esse grão possui poderosas energias positivas, funcionando como um verdadeiro ímã para a abundância. Hoje, compartilharemos como utilizá-lo e onde na casa para obter êxito e melhorar a situação econômica.

O que é Feng Shui?

Você já ouviu falar sobre o Feng Shui? Trata-se de uma antiga técnica de organização que tem como objetivo aprimorar as energias de um determinado ambiente, bem como as energias das pessoas que nele habitam.

Essa prática milenar pode trazer uma sensação de maior harmonia e equilíbrio para o seu lar, caso você opte por aplicá-la em sua casa. São pequenas ações do Feng Shui que têm o poder de transformar completamente a atmosfera do ambiente, trazendo benefícios surpreendentes que podem superar as suas expectativas!

Dentro do Feng Shui, o arroz é considerado um símbolo universal de prosperidade e riqueza. Por essa razão, esse simples ingrediente da culinária desempenha um papel essencial em diversos rituais. Segundo essa antiga filosofia chinesa, podemos atrair a prosperidade por meio de suas propriedades auspiciosas.

Ritual do arroz para atrair dinheiro

O método que compartilharemos hoje possibilitará abrir as portas da prosperidade para sua casa e, é claro, para sua situação financeira. Além do arroz, haverá a necessidade de alguns outros materiais, que explicaremos em detalhes a seguir.

Materiais Necessários:

Placa de cerâmica branca 4 moedas Arroz 1 folha de louro 1 vela verde Caneta indelével vermelha

Instruções:

Posicione a placa de cerâmica sobre a mesa e preencha-a com arroz. Coloque as quatro moedas sobre o arroz, formando uma cruz, e desenhe um símbolo de pesos em cada uma delas com a caneta vermelha. Na folha de louro, escreva a quantia de dinheiro que você deseja atrair para a sua vida. Escreva o seu próprio nome na vela se estiver buscando atrair riqueza para a sua casa. Caso esteja solicitando o pagamento de uma dívida, escreva o nome do devedor na vela. Coloque a vela no centro do prato e acenda-a cuidadosamente usando um fósforo de madeira. Utilize o fogo da vela para queimar a folha de louro e, posteriormente, coloque esse amuleto na entrada de sua casa.

Com esse poderoso ritual baseado no Feng Shui, você poderá atrair prosperidade financeira para a sua vida ou recuperar valores que lhe são devidos. Siga os passos com dedicação e enfoque, e colha os benefícios dessa prática eficaz com o arroz.

A “Bênção do Arroz” é uma prática poderosa para purificar as energias espirituais dos ambientes. Testemunhei verdadeiros resultados surpreendentes após a realização dessa bênção.

Para mim, é um dos mais significativos presentes que o Feng Shui oferece. Através desse ritual, as energias remanescentes dos antigos proprietários do espaço são transformadas, criando uma aura de proteção para todos que passarão a viver e trabalhar naquele local.

