Evite ESTES alimentos para se livrar da azia e cuidar do estômago

Você já se deitou para dormir e de repente levantou-se rapidamente pois estava sentindo uma sensação de queimação no estômago? Isso provavelmente é azia e somente no Brasil, mais de 20 milhões de brasileiros sofrem com a condição. Ela pode ocorrer por vários fatores, mas a alimentação é um dos pilares para controlar essa sensação. Entenda o que causa a azia e quais alimentos evitar.

Confira quais os principais alimentos que podem causar azia | Imagem de Mohamed Hassan por Pixabay

O que é a azia?

A azia é uma sensação de queimação que acontece no estômago, geralmente, após comer alimentos gordurosos. Ela também está ligada ao refluxo do ácido do estômago para a região do esôfago, que é o “tubo” responsável por transportar os alimentos da boca até o estômago.

Geralmente, a situação piora quando o paciente deita, pois ao se deitar, o ácido que estava no estômago volta para o esôfago, provocando a sensação de queimação.

A principal causa da azia, é um defeito no funcionamento de uma “válvula” que é responsável por controlar a passagem dos alimentos entre o esôfago e o estômago, o nome dela é esfíncter.

Qual o tratamento para a azia?

O tratamento está diretamente ligado ao fator que causa a azia, mas as principais intervenções são:

Medicamentos: alguns medicamentos, que são de venda livre, podem ajudar a combater a azia, principalmente, os antiácidos, pois eles acabam neutralizando o ácido do estômago e permite um alívio na sensação de queimação. Há também outros medicamentos, que são mais potentes e servem para diminuir a produção do ácido estomacal.

Cirurgia: em casos mais graves, o médico indica a realização de uma cirurgia, geralmente, quando a azia é causada por uma hérnia de hiato ou refluxo gastroesofágico grave, caso o paciente não veja efeitos em relação aos tratamentos convencionais, é preciso passar pelo procedimento invasivo.

Mudança de hábitos: mas a intervenção mais comum, é bem simples, basta mudar os hábitos do cotidiano e evitar alimentos que desencadeiam a azia. Além disso, sempre é importante evitar comer perto do horário de dormir.

Quais alimentos evitar?

Antes de saber quais alimentos evitar, é interessante ficar por dentro de bons hábitos que podem ajudar na prevenção e combate da azia:

Comer porções menores de comida;

Usar um travesseiro mais alto, para evitar que o ácido volte para o esôfago;

Perder peso, pois o excesso de gordura aumenta a pressão no estômago e isso favorece o refluxo.

Agora, aliado com as dicas passadas, é importante evitar os seguintes alimentos:

Frituras em geral

Álcool

Sorvete

Pimentas

Chocolate

Café

Alimentos gordurosos

Refrigerantes

Molho de tomate

Lembrando que não é uma regra, há alimentos que em determinadas pessoas não fazem mal, mas para outras, já fazem. O ideal é o paciente realizar um levantamento dos alimentos que causam desconforto e tirá-los da dieta.