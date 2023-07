Como melhorar sua internet com serviço gratuito do Google

Se você é uma pessoa tecnológica ou que gosta de acompanhar as novidades do mundo da tecnologia, você já deve ter escutado comentar sobre DNS, em inglês é Domain Name System, é conhecido aqui no Brasil como Sistema de Nome de Domínio, alguns até comentam que essa ferramenta funciona como uma lista telefônica da internet que traduz os endereços IP em nomes de sites.

Ou seja, os usuários podem acessar os sites que buscam, inclusive esse ponto pode ser um fator que impactam com a velocidade e também na estabilidade da conexão. Uma pessoa que enfrenta problemas com a internet pode contar com uma opção gratuita que é o Google.

confira como fazer isso no passo a passo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

DNS público

O DNS público e gratuito da big tech é achado no mercado como uma opção para agilizar o processo de transformar o nome de um domínio em endereço IP. E conforme as informações divulgadas, as páginas da web também carregam de forma mais ágil, lembrando também que a navegação fica mais rápida.

Outro ponto que podemos destacar pois chama atenção é o fato de ele ser fornecido pela Google, e devido a isso pode-se considerar um recurso confiável a uma experiência livre de dor de cabeça. Para usar o DNS gratuito do Google é preciso seguir um processo através de passos.

Quero habilitar o DNS gratuito do Google no meu Windows, como faço?

Dentro do Windows faça uma busca no menu de configurações, pesquisar por Rede e Internet e depois em “Alterar opções de adaptador”, ou seja, assim que clicar com o botão direito do mouse, um menu será exibido e o usuário vai precisar clicar em “propriedades”, o sistema pode pedir uma senha.

O segundo passo é preciso alterar as configurações do Protocolo IP na opção “Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4), depois é preciso habilitar o DNS com os endereços:

Primário (8.8.8.8) e secundário (8.8.4.4.).

Veja também: Google tem serviço gratuito de streaming e promete dar trabalho para plataformas

Como mudar o DNS no Android?

Em seu celular vá até as configurações

Clique na opção “Wi-fi & internet”

Clique em “Wi-Fi”

Ache a rede que você está tentando conectar ou uma que já está conectada no celular, clique e segure por um tempo até aparecer 2 opções (“esquecer” e “modificar”)

Clique em modificar

Vai aparecer uma tela para colocar a senha da rede, deixe esse campo da senha em branco e clique em “opções avançadas”

Depois clique em “Configurações de IP”

Clique em DHCP, depois clique em “Estático”

Vai aparecer algumas informações, guarde os números do endereço IP, Gateway, Tamanho do pref. De rede, pois vai ser necessário repetir para tornar “clicavel”.

Assim que guardar as imagens acima, preencha o DNS 1 e DNS 2 com os endereços que você deseja utilizar, coloque os números que você salvou antes nos outros campos e depois que preencher tudo selecione “salvar”.

Veja também: Bard é melhor do que ChatGPT? Confira a nova IA do Google